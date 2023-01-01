Катували знайомого в гаражі: двоє волинян відбулись умовним





Відповідний вирок ухвали Ківерцівський районний суд, пише ІА



Волиняни Євгеній Ю. та Артем Г. у ніч з 23 на 24 листопада 2021 року за попередньою змовою з чотирма іншими особами утримували в будинку та катували чоловіка за те, що той розголосив інформацію про скоєння злочину та причетних до нього осіб. Також вони вимагали, щоб він не звертався в поліцію із заявою про вчинені відносно нього злочинні дії.



Злочинці били чоловіка руками, ногами та ключкою для гольфу, стріляли біля вуха та погрожували відрізати ножицями. Потерпілому також прикладали ніж до шиї та занурювали його голову в ємність з водою, внаслідок чого той через відсутність кисню втрачав свідомість.



Чотири інші особи перешкоджали потерпілому покинути будинок, закривши вхідні двері на ключ. Вони також застосовували насильство до чоловіка, однак на лаві підсудних опинилися лише Євгеній Ю. та Артем Г. Злочинці уклали з прокурором угоду про визнання винуватості, проти затвердження якої потерпілий не заперечував.



Суд призначив волинянам покарання у виді п’яти років позбавлення волі кожному, яке замінив на три роки умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє волинян, які катували чоловіка за розголошення обставин злочину, отримали умовне покарання.Відповідний вирок ухвали Ківерцівський районний суд, пише ІА Волинські новини. Волинянитау ніч з 23 на 24 листопада 2021 року за попередньою змовою з чотирма іншими особами утримували в будинку та катували чоловіка за те, що той розголосив інформацію про скоєння злочину та причетних до нього осіб. Також вони вимагали, щоб він не звертався в поліцію із заявою про вчинені відносно нього злочинні дії.Злочинці били чоловіка руками, ногами та ключкою для гольфу, стріляли біля вуха та погрожували відрізати ножицями. Потерпілому також прикладали ніж до шиї та занурювали його голову в ємність з водою, внаслідок чого той через відсутність кисню втрачав свідомість.Чотири інші особи перешкоджали потерпілому покинути будинок, закривши вхідні двері на ключ. Вони також застосовували насильство до чоловіка, однак на лаві підсудних опинилися лише Євгеній Ю. та Артем Г. Злочинці уклали з прокурором угоду про визнання винуватості, проти затвердження якої потерпілий не заперечував.Суд призначив волинянам покарання у виді п’яти років позбавлення волі кожному, яке замінив на три роки умовного.

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