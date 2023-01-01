У Слов’янську з-під завалів витягнули тіло батька загиблого хлопчика





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Пошукова операція тривала понад 50 годин. Рятувальники дістали з-під завалів 15 людей, з них 10, на жаль, мертві.



Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що близько 18:30 рятувальники дістали з-під завалів тіло батька загиблого 2-річного хлопчика, якого витягли з-під завалів раніше. Чоловік, якого знайшли рятувальники, на жаль, був мертвим.



Чоловік, якого дістали з-під завалів, був останнім, кого шукали рятувальники. Після цього пошуково-рятувальну операцію згорнули.



Загалом терористична атака ракетами С-300 14 квітня забрала життя 15 мешканців Слов'янська. Ще 24 людини зазнали поранень. Ворог запустив 8 ракет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 квітня у Слов'янську завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару, який Росія здійснила напередодні. Останнім знайшли тіло батька 2-річного хлопчика, який також загинув.Про це інформує Слов'янська військова адміністрація.Пошукова операція тривала понад 50 годин. Рятувальники дістали з-під завалів 15 людей, з них 10, на жаль, мертві.Мер Слов'янськаповідомив, що близько 18:30 рятувальники дістали з-під завалів тіло батька загиблого 2-річного хлопчика, якого витягли з-під завалів раніше. Чоловік, якого знайшли рятувальники, на жаль, був мертвим.Чоловік, якого дістали з-під завалів, був останнім, кого шукали рятувальники. Після цього пошуково-рятувальну операцію згорнули.Загалом терористична атака ракетами С-300 14 квітня забрала життя 15 мешканців Слов'янська. Ще 24 людини зазнали поранень. Ворог запустив 8 ракет.

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