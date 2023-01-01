У великодній вечір росіяни атакували Запорізьку область: пошкоджені будинки





Про це Юрій Малашко.



"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки", - повідомив Малашко.



За даними глави ОВА в результаті ворожого обстрілу обійшлось без жертв.



Наразі, за його словами, всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 квітня, військові РФ вкотре обстріляли території Запорізької області.Про це повідомляє голова Запорізької ОВА"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки", - повідомив Малашко.За даними глави ОВА в результаті ворожого обстрілу обійшлось без жертв.Наразі, за його словами, всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.

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