У великодній вечір росіяни атакували Запорізьку область: пошкоджені будинки

У великодній вечір росіяни атакували Запорізьку область: пошкоджені будинки
Сьогодні, 16 квітня, військові РФ вкотре обстріляли території Запорізької області.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки", - повідомив Малашко.

За даними глави ОВА в результаті ворожого обстрілу обійшлось без жертв.

Наразі, за його словами, всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.

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Теги: росіяни, атакували, Запорізька область
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