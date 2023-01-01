17 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, День кажана, в Україні святкують День пожежної охорони та День навколишнього середовища України.
За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. До того ж, цьогоріч 17 квітня святкують Великдень у західному християнстві. Православні християни сьогодні відзначають Вербну неділю.
У понеділок, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. До того ж, цьогоріч 17 квітня святкують Великдень у західному християнстві. Православні християни сьогодні відзначають Вербну неділю.
У понеділок, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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