17 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, День кажана, в Україні святкують День пожежної охорони та День навколишнього середовища України.За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. До того ж, цьогоріч 17 квітня святкують Великдень у західному християнстві. Православні християни сьогодні відзначають Вербну неділю.У понеділок, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!