Із полону повернулися ще 130 українських воїнів: добрі новини від ВолиньPost у Великдень
Сьогодні, 23:19
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає своїх читачів і читачок із найголовнішим православним святом ‒ Христовим Воскресінням! Нехай Господь оберігає, очищає і просвітлює ваші душі, а радість, любов і доброта будуть вашими вірними супутниками на життєвому шляху!
Традиційно нагадуємо вам про добрі новини. Сьогодні, 16 квітня, ми писали про таке:
ЗСУ знищили понад 182 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 520 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб,
- танків ‒ 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,
- артилерійських систем – 2795 (+10) од,
- РСЗВ – 538 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 284 (+1) од,
- літаків – 308 (+1) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 326 (+2).
Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників
Україна з росією провели великий Великодній обмін полоненими. Додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Додому повернулися і двоє волинян - Роман Сопронюк із селища Маневичі та Микола Бляшук з села Мельники Ковельського району.
Волинські тероборонівці показали, як освячували паски на Сході
Захисники та захисниці відзначають в умовах, максимально віддалених від святкових – в умовах війни. Проте навіть тут, на сході України, наші капелани знайшли можливість освятити паски та привітати особовий склад з Воскресінням Христовим.
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У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО
У день Світлого Христового Воскресіння у кафедральному соборі Святої Трійці обласного центру відбулося святкове богослужіння. Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
У своєму великодньому вітання архіпастир зазначив, що сьогоднішнє святкування з присмаком гіркоти, бо ми проходимо Голгофські страждання.
"Ми віримо, що скоро наступить мир і перемога. Світле Христове Воскресіння – це найбільша любов Господа до людини. І хай ця Божа любов увінчається перемогою України над ворогом", – ідеться у повідомленні пресслужби.
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Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки
Художниця Віра Конська, яка досліджує особливості волинського писанкарства, створила колекцію писанок, яку відтворила по світлинах, зроблених під час експедиції волинськими землями у 1939 році.
Характеризуючи особливості волинських писанок Віра Конська каже – Поліссю притаманні стримані та шляхетні мотиви: "Волинська писанка не є яскравою і багатоколірною. Уся виконується в одному кольорі, можливо два, три – дуже рідко. Але вона наповнена такими архаїчними мотивами і символами, коли була недоступна ця територія, болота, недоступність інформації".
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Традиційно нагадуємо вам про добрі новини. Сьогодні, 16 квітня, ми писали про таке:
ЗСУ знищили понад 182 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 520 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб,
- танків ‒ 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,
- артилерійських систем – 2795 (+10) од,
- РСЗВ – 538 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 284 (+1) од,
- літаків – 308 (+1) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 326 (+2).
Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників
Україна з росією провели великий Великодній обмін полоненими. Додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Додому повернулися і двоє волинян - Роман Сопронюк із селища Маневичі та Микола Бляшук з села Мельники Ковельського району.
Волинські тероборонівці показали, як освячували паски на Сході
Захисники та захисниці відзначають в умовах, максимально віддалених від святкових – в умовах війни. Проте навіть тут, на сході України, наші капелани знайшли можливість освятити паски та привітати особовий склад з Воскресінням Христовим.
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У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО
У день Світлого Христового Воскресіння у кафедральному соборі Святої Трійці обласного центру відбулося святкове богослужіння. Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
У своєму великодньому вітання архіпастир зазначив, що сьогоднішнє святкування з присмаком гіркоти, бо ми проходимо Голгофські страждання.
"Ми віримо, що скоро наступить мир і перемога. Світле Христове Воскресіння – це найбільша любов Господа до людини. І хай ця Божа любов увінчається перемогою України над ворогом", – ідеться у повідомленні пресслужби.
Натисніть на заголовок, аби переглянути фото
Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки
Художниця Віра Конська, яка досліджує особливості волинського писанкарства, створила колекцію писанок, яку відтворила по світлинах, зроблених під час експедиції волинськими землями у 1939 році.
Характеризуючи особливості волинських писанок Віра Конська каже – Поліссю притаманні стримані та шляхетні мотиви: "Волинська писанка не є яскравою і багатоколірною. Уся виконується в одному кольорі, можливо два, три – дуже рідко. Але вона наповнена такими архаїчними мотивами і символами, коли була недоступна ця територія, болота, недоступність інформації".
Натисніть на заголовок, аби дізнатися більше
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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