Із полону повернулися ще 130 українських воїнів: добрі новини від ВолиньPost у Великдень

Інформаційного агентства ВолиньPost вітає своїх читачів і читачок із найголовнішим православним святом ‒ Христовим Воскресінням! Нехай Господь оберігає, очищає і просвітлює ваші душі, а радість, любов і доброта будуть вашими вірними супутниками на життєвому шляху!



Традиційно нагадуємо вам про добрі новини. Сьогодні, 16 квітня, ми писали про таке:



ЗСУ знищили понад 182 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога



За минулу добу українські воїни знищили 520 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб,

- танків ‒ 3657 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,

- артилерійських систем – 2795 (+10) од,

- РСЗВ – 538 (+3) од,

- засобів ППО ‒ 284 (+1) од,

- літаків – 308 (+1) од,

- гелікоптерів – 293 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),

- крилатих ракет ‒ 911 (+0),

- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,

- спеціальної техніки ‒ 326 (+2).



Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 захисників



Україна з росією провели великий Великодній обмін полоненими. Додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Роман Сопронюк із селища Маневичі та Микола Бляшук з села Мельники Ковельського району.



Волинські тероборонівці показали, як освячували паски на Сході



Захисники та захисниці відзначають в умовах, максимально віддалених від святкових – в умовах війни. Проте навіть тут, на сході України, наші капелани знайшли можливість освятити паски та привітати особовий склад з Воскресінням Христовим.



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У луцькому соборі відзначили Великдень. ФОТО



У день Світлого Христового Воскресіння у кафедральному соборі Святої Трійці обласного центру відбулося святкове богослужіння. Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



У своєму великодньому вітання архіпастир зазначив, що сьогоднішнє святкування з присмаком гіркоти, бо ми проходимо Голгофські страждання.



"Ми віримо, що скоро наступить мир і перемога. Світле Христове Воскресіння – це найбільша любов Господа до людини. І хай ця Божа любов увінчається перемогою України над ворогом", – ідеться у повідомленні пресслужби.



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Художниця з Луцька розповіла про особливості волинської писанки



Художниця Віра Конська, яка досліджує особливості волинського писанкарства, створила колекцію писанок, яку відтворила по світлинах, зроблених під час експедиції волинськими землями у 1939 році.



Характеризуючи особливості волинських писанок Віра Конська каже – Поліссю притаманні стримані та шляхетні мотиви: "Волинська писанка не є яскравою і багатоколірною. Уся виконується в одному кольорі, можливо два, три – дуже рідко. Але вона наповнена такими архаїчними мотивами і символами, коли була недоступна ця територія, болота, недоступність інформації".



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