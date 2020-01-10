У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 00:45
У Києво-Печерській лаврі у неділю великодні служби провели представники Православної церкви України та УПЦ МП.
Про це пише Суспільне.
Ранкові недільні служби відбувалися у різних храмах та в різний час.
Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.
Нічна служба ПЦУ відбулася у Михайлівському Золотоверхому монастирі, її очолив митрополит Епіфаній. Ранкову святкову літургію ПЦУ розпочала після комендантської години приблизно о шостій ранку в Успенському соборі на території Верхньої лаври.
Вперше великодня служба в цьому храмі відбувалася українською мовою та з новим намісником — архімандритом Авраамієм. Зранку на службу прийшли кілька десятків вірян, поступово їхня кількість збільшувалася.
Дехто святив кошики під час служби на вулиці, решта — вже після завершення святкової літургії.
УПЦ МП провела основну ранкову та нічну служби в Хрестовоздвиженському храмі за участі митрополита Онуфрія. Люди змогли відвідати нічну службу, але протягом усієї літургії мали залишатися в храмі через комендантську годину.
Вранці поодинокі освячення великодніх кошиків проводили на площі біля Ближніх печер. Також близько девʼятої ранку відбулася літургія в Храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, після чого також відбулося освячення кошиків. Служба тут велася церковнословʼянською мовою.
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Про це пише Суспільне.
Ранкові недільні служби відбувалися у різних храмах та в різний час.
Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.
Нічна служба ПЦУ відбулася у Михайлівському Золотоверхому монастирі, її очолив митрополит Епіфаній. Ранкову святкову літургію ПЦУ розпочала після комендантської години приблизно о шостій ранку в Успенському соборі на території Верхньої лаври.
Вперше великодня служба в цьому храмі відбувалася українською мовою та з новим намісником — архімандритом Авраамієм. Зранку на службу прийшли кілька десятків вірян, поступово їхня кількість збільшувалася.
Дехто святив кошики під час служби на вулиці, решта — вже після завершення святкової літургії.
УПЦ МП провела основну ранкову та нічну служби в Хрестовоздвиженському храмі за участі митрополита Онуфрія. Люди змогли відвідати нічну службу, але протягом усієї літургії мали залишатися в храмі через комендантську годину.
Вранці поодинокі освячення великодніх кошиків проводили на площі біля Ближніх печер. Також близько девʼятої ранку відбулася літургія в Храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, після чого також відбулося освячення кошиків. Служба тут велася церковнословʼянською мовою.
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