У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО

У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО
У Києво-Печерській лаврі у неділю великодні служби провели представники Православної церкви України та УПЦ МП.

Про це пише Суспільне.

Ранкові недільні служби відбувалися у різних храмах та в різний час.

Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО

Нічна служба ПЦУ відбулася у Михайлівському Золотоверхому монастирі, її очолив митрополит Епіфаній. Ранкову святкову літургію ПЦУ розпочала після комендантської години приблизно о шостій ранку в Успенському соборі на території Верхньої лаври.
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО

Вперше великодня служба в цьому храмі відбувалася українською мовою та з новим намісником — архімандритом Авраамієм. Зранку на службу прийшли кілька десятків вірян, поступово їхня кількість збільшувалася.

Дехто святив кошики під час служби на вулиці, решта — вже після завершення святкової літургії.
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО

УПЦ МП провела основну ранкову та нічну служби в Хрестовоздвиженському храмі за участі митрополита Онуфрія. Люди змогли відвідати нічну службу, але протягом усієї літургії мали залишатися в храмі через комендантську годину.

Вранці поодинокі освячення великодніх кошиків проводили на площі біля Ближніх печер. Також близько девʼятої ранку відбулася літургія в Храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, після чого також відбулося освячення кошиків. Служба тут велася церковнословʼянською мовою.
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП. ФОТО


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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, Лавра, Великдень, богослужіння
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