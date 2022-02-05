Приставив лезо до шиї, поки та стояла на колінах: у Луцьку чоловік хотів вбити свою матір





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає



Відомо, що 23 березня 2023 року близько 20:00, знаходячись в будинку, чоловік руками та ногами побив свою матір через раптово виниклі неприязні відносини. Від ударів ногами жінка впала на коліна, а син продовжував її бити по голові. Від чисельних ударів в потерпілої залишилось багато синців.



Згодом того ж дня чоловік приставив лезо канцелярських ножиць до шиї матері, коли та безпорадно стояла на колінах. Він погрожував розправою власній матері, прямо зазначивши, що має намір позбавити життя.



Таким чином, лучанину інкримінують заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.125КК України та висловлення погрози вбивством тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.129 КК України.



Допитаний в судовому засіданні вину визнав повністю та не оспорюючи фактів показав, що дійсно наніс потерпілій, яка є його матір`ю, удари ногою по її тілу, при цьому погрожував вбивством. У вчиненому щиро розкаявся, просив вибачення в потерпілої та просив суворо не карати.



Жінка претензій матеріального та морального характеру до сина не має та не настоювала на суворій мірі покарання. А той своєю чергою повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у скоєному, просив вибачення. Він перебував на стаціонарному лікування у КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м Луцька» та вчинив злочин щодо своєї матері.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф розміром 850 гривень та місяць арешту.



На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначили відбування покарання у виді місяця арешту.



Строк відбуття покарання рахуватимуть з дня приведення вироку до виконання, тобто моменту затримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили чоловіка, який побив власну матір та погрожував її вбити.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає Конкурент Відомо, що 23 березня 2023 року близько 20:00, знаходячись в будинку, чоловік руками та ногами побив свою матір через раптово виниклі неприязні відносини. Від ударів ногами жінка впала на коліна, а син продовжував її бити по голові. Від чисельних ударів в потерпілої залишилось багато синців.Згодом того ж дня чоловік приставив лезо канцелярських ножиць до шиї матері, коли та безпорадно стояла на колінах. Він погрожував розправою власній матері, прямо зазначивши, що має намір позбавити життя.Таким чином, лучанину інкримінують заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.125КК України та висловлення погрози вбивством тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.129 КК України.Допитаний в судовому засіданні вину визнав повністю та не оспорюючи фактів показав, що дійсно наніс потерпілій, яка є його матір`ю, удари ногою по її тілу, при цьому погрожував вбивством. У вчиненому щиро розкаявся, просив вибачення в потерпілої та просив суворо не карати.Жінка претензій матеріального та морального характеру до сина не має та не настоювала на суворій мірі покарання. А той своєю чергою повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у скоєному, просив вибачення. Він перебував на стаціонарному лікування у КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м Луцька» та вчинив злочин щодо своєї матері.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф розміром 850 гривень та місяць арешту.На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначили відбування покарання у виді місяця арешту.Строк відбуття покарання рахуватимуть з дня приведення вироку до виконання, тобто моменту затримання.

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