З російського полону звільнили двох військових з Волині

З російського полону звільнили двох військових з Волині
Під час чергового обміну з російського полону 16 квітня звільнили двох військових з Волині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Волині Юрій Погуляйко.

Додому повертаються Роман Сопронюк із селища Маневичі та Микола Бляшук з села Мельники Ковельського району.

Нагадаємо, сьогодні додому повернулися 130 українських захисників. Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: звільнили з полону, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З російського полону звільнили двох військових з Волині
Сьогодні, 21:35
На Волині рятувальники дістали людину з колодязя. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Онлайн-чат зі священником: ПЦУ оновила застосунок «Моя церква»
Сьогодні, 20:23
Погода на завтра, 17 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У Польщі після Великодня вручатимуть повістки: що відомо
Сьогодні, 19:19
Схожі новини
Погода на завтра, 17 квітня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 17 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Бійці волинської бригади відзначили Великдень на передовій. ФОТО Бійці волинської бригади відзначили Великдень на передовій. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Заплатив дві тисячі гривень за «інвалідність» – на Волині судили ухилянта Заплатив дві тисячі гривень за «інвалідність» – на Волині судили ухилянта
Сьогодні, 14:20
Волинські прикордонники зустріли Бдагодатний вогонь Волинські прикордонники зустріли Бдагодатний вогонь
Сьогодні, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З російського полону звільнили двох військових з Волині
Сьогодні, 21:35
 0
На Волині рятувальники дістали людину з колодязя. ФОТО
Сьогодні, 21:25
 0
Онлайн-чат зі священником: ПЦУ оновила застосунок «Моя церква»
Сьогодні, 20:23
 0
Погода на завтра, 17 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
У Польщі після Великодня вручатимуть повістки: що відомо
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8