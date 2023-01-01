З російського полону звільнили двох військових з Волині





Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Волині Юрій Погуляйко.



Додому повертаються Роман Сопронюк із селища Маневичі та Микола Бляшук з села Мельники Ковельського району.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час чергового обміну з російського полону 16 квітня звільнили двох військових з Волині.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації ВолиніДодому повертаютьсяіз селища Маневичі таз села Мельники Ковельського району.Нагадаємо, сьогодні додому повернулися 130 українських захисників . Серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

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