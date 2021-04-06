На Волині рятувальники дістали людину з колодязя. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Сьогодні, 16 квітня, рятувальники на Волині дістали людину колодязя.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
О 17:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Коршів Луцького району людина впала в колодязь на глибину 30 метрів.
Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою альпініського спорядження дістали постраждалого із значними травмами при свідомості та передали працівникам швидкої допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
О 17:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Коршів Луцького району людина впала в колодязь на глибину 30 метрів.
Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою альпініського спорядження дістали постраждалого із значними травмами при свідомості та передали працівникам швидкої допомоги.
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