На Волині рятувальники дістали людину з колодязя. ФОТО

На Волині рятувальники дістали людину з колодязя. ФОТО
Сьогодні, 16 квітня, рятувальники на Волині дістали людину колодязя.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.

О 17:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Коршів Луцького району людина впала в колодязь на глибину 30 метрів.

Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою альпініського спорядження дістали постраждалого із значними травмами при свідомості та передали працівникам швидкої допомоги.
На Волині рятувальники дістали людину з колодязя. ФОТО
На Волині рятувальники дістали людину з колодязя. ФОТО

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Теги: впав у колодязь, Коршів
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