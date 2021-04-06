На Волині рятувальники дістали людину з колодязя. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.



О 17:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Коршів Луцького району людина впала в колодязь на глибину 30 метрів.



Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою альпініського спорядження дістали постраждалого із значними травмами при свідомості та передали працівникам швидкої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 квітня, рятувальники на Волині дістали людину колодязя.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.О 17:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Коршів Луцького району людина впала в колодязь на глибину 30 метрів.Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою альпініського спорядження дістали постраждалого із значними травмами при свідомості та передали працівникам швидкої допомоги.

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