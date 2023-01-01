Резніков хоче подати у відставку після перемоги України у війні
Сьогодні, 22:44
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що після перемоги України у війні з Росією хоче піти у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню La Razon.
"Ах, це моя мрія! І ще більше мрія моєї дружини. Ха, ха. Вона плакала, коли мене призначили міністром, це говорить про все. Ми чекаємо дня перемоги, тому що це дозволить мені підписати заяву про відставку і повернутися в приватний сектор. Цей етап мого життя був дуже, дуже важким", - заявив він.
Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" анонсували, що після низки корупційних скандалів у Міноборони Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. Наголошувалося, що посаду міністра можуть віддати керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню La Razon.
"Ах, це моя мрія! І ще більше мрія моєї дружини. Ха, ха. Вона плакала, коли мене призначили міністром, це говорить про все. Ми чекаємо дня перемоги, тому що це дозволить мені підписати заяву про відставку і повернутися в приватний сектор. Цей етап мого життя був дуже, дуже важким", - заявив він.
Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" анонсували, що після низки корупційних скандалів у Міноборони Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. Наголошувалося, що посаду міністра можуть віддати керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
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