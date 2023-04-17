Погода на завтра, 17 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 17 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Очікують невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла.
За даними Sinoptik, завтра в обласному центрі Волині сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. З ранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від +8° до +13°.
Народний прогноз погоди: 17 квітня відзначається день пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла.
За даними Sinoptik, завтра в обласному центрі Волині сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. З ранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від +8° до +13°.
Народний прогноз погоди: 17 квітня відзначається день пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.
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