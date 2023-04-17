Погода на завтра, 17 квітня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у



Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла.



За даними



Температура повітря у Луцьку коливатиметься від +8° до +13°.



Народний прогноз погоди: 17 квітня відзначається день пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 17 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Очікують невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вітер прогнозують східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла.За даними Sinoptik , завтра в обласному центрі Волині сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. З ранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері.Температура повітря у Луцьку коливатиметься від +8° до +13°.17 квітня відзначається день пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію