Онлайн-чат зі священником: ПЦУ оновила застосунок «Моя церква»
Сьогодні, 20:23
Православна церква України оновила застосунок «Моя Церква»: там з’явився онлайн-чат зі священником, з яким можна поспілкуватися на теми духовного життя.
Про це повідомили на сторінці ПЦУ у фейсбуці.
Застосунок запустили у 2021 році. За допомогою додатка можна знайти найближчі храми помісної української церкви.
Зазначають, що на карті в застосунку позначені храми Православної Церкви України, а увімкнувши GPS, можна визначити відстань до кожного з них і знайти найближчий.
«Карта застосунку продовжує наповнюватися, адже багато храмів переходять з УПЦ (МП) до ПЦУ», – йдеться у повідомленні.
Також у застосунку «Моя Церква» є календар церковних свят та молитовник.
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Про це повідомили на сторінці ПЦУ у фейсбуці.
Застосунок запустили у 2021 році. За допомогою додатка можна знайти найближчі храми помісної української церкви.
Зазначають, що на карті в застосунку позначені храми Православної Церкви України, а увімкнувши GPS, можна визначити відстань до кожного з них і знайти найближчий.
«Карта застосунку продовжує наповнюватися, адже багато храмів переходять з УПЦ (МП) до ПЦУ», – йдеться у повідомленні.
Також у застосунку «Моя Церква» є календар церковних свят та молитовник.
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