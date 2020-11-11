Онлайн-чат зі священником: ПЦУ оновила застосунок «Моя церква»





Про це повідомили на



Застосунок запустили у 2021 році. За допомогою додатка можна знайти найближчі храми помісної української церкви.



Зазначають, що на карті в застосунку позначені храми Православної Церкви України, а увімкнувши GPS, можна визначити відстань до кожного з них і знайти найближчий.



«Карта застосунку продовжує наповнюватися, адже багато храмів переходять з УПЦ (МП) до ПЦУ», – йдеться у повідомленні.



Також у застосунку «Моя Церква» є календар церковних свят та молитовник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Православна церква України оновила застосунок «Моя Церква»: там з’явився онлайн-чат зі священником, з яким можна поспілкуватися на теми духовного життя.Про це повідомили на сторінці ПЦУ у фейсбуці.Застосунок запустили у 2021 році. За допомогою додатка можна знайти найближчі храми помісної української церкви.Зазначають, що на карті в застосунку позначені храми Православної Церкви України, а увімкнувши GPS, можна визначити відстань до кожного з них і знайти найближчий.«Карта застосунку продовжує наповнюватися, адже багато храмів переходять з УПЦ (МП) до ПЦУ», – йдеться у повідомленні.Також у застосунку «Моя Церква» є календар церковних свят та молитовник.

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