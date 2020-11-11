Онлайн-чат зі священником: ПЦУ оновила застосунок «Моя церква»

Онлайн-чат зі священником: ПЦУ оновила застосунок «Моя церква»
Православна церква України оновила застосунок «Моя Церква»: там з’явився онлайн-чат зі священником, з яким можна поспілкуватися на теми духовного життя.

Про це повідомили на сторінці ПЦУ у фейсбуці.

Застосунок запустили у 2021 році. За допомогою додатка можна знайти найближчі храми помісної української церкви.

Зазначають, що на карті в застосунку позначені храми Православної Церкви України, а увімкнувши GPS, можна визначити відстань до кожного з них і знайти найближчий.

«Карта застосунку продовжує наповнюватися, адже багато храмів переходять з УПЦ (МП) до ПЦУ», – йдеться у повідомленні.

Також у застосунку «Моя Церква» є календар церковних свят та молитовник.

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Теги: «Моя церква», ПЦУ, священник
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