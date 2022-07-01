Чи будуть надсилати повістки через «Дію»: що кажуть у Раді





Про це повідомляє Федора Веніславського в ефірі телемарафону.



Він зазначив, що наразі Україна не має технічної можливості, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у "Дії". Проте парламентарій припускає, що у майбутньому цю ініціативу реалізують.



"Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проекти не в короткостроковій перспективі", - заявив Веніславський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повістки у застосунку "Дія" поки не будуть запускати. Проте у майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету ВР з питань нацоборонив ефірі телемарафону.Він зазначив, що наразі Україна не має технічної можливості, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у "Дії". Проте парламентарій припускає, що у майбутньому цю ініціативу реалізують."Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проекти не в короткостроковій перспективі", - заявив Веніславський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію