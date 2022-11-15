«Волиньгаз»: сплатити за доставку газу необхідно до 20 числа
Сьогодні, 12:48
Квітневі електронні рахунки за доставку газу вже доступні онлайн. «Волиньгаз» звертається з проханням сплатити за доставку газу до 20 квітня та дякує сумлінним споживачам за вчасні розрахунки.
Адже в період війни кожен платіж важливий для енергетичної безпеки області та безперебійного розподілу газу. Плата за послуги розподілу газу здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року.
Плата за розподіл газу - це впевненість у безпеці, модернізація мереж і цілодобовий доступ до блакитного палива!
Сплатити зручно та просто можна через сервіси 104.ua.Використовуйте онлайн-сервіси для розрахунку за розподіл газу і залишайтесь у безпеці.
Оберіть зручний для Вас спосіб оплати:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104
• Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber
• Мобільний додаток 104.ua :
- iOS - http://surl.li/bcptr
- Android - http://surl.li/bcptv
• Чат-бот 7104ua в Телеграм https://t.me/ua7104_bot
• Cистема інтернет-платежів Portmone.com;
• Cервіс онлайн-платежів iPay.ua;
• За допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи;
• у будь-якому відділенні «Укрпошти» ;
• через відділення будь-якого банку;
• через термінали самообслуговування.
Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!
У призначенні платежу обов’язково вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та складається з 10 цифр.
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Адже в період війни кожен платіж важливий для енергетичної безпеки області та безперебійного розподілу газу. Плата за послуги розподілу газу здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року.
Плата за розподіл газу - це впевненість у безпеці, модернізація мереж і цілодобовий доступ до блакитного палива!
Сплатити зручно та просто можна через сервіси 104.ua.Використовуйте онлайн-сервіси для розрахунку за розподіл газу і залишайтесь у безпеці.
Оберіть зручний для Вас спосіб оплати:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104
• Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber
• Мобільний додаток 104.ua :
- iOS - http://surl.li/bcptr
- Android - http://surl.li/bcptv
• Чат-бот 7104ua в Телеграм https://t.me/ua7104_bot
• Cистема інтернет-платежів Portmone.com;
• Cервіс онлайн-платежів iPay.ua;
• За допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи;
• у будь-якому відділенні «Укрпошти» ;
• через відділення будь-якого банку;
• через термінали самообслуговування.
Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!
У призначенні платежу обов’язково вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та складається з 10 цифр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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