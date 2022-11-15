«Волиньгаз»: сплатити за доставку газу необхідно до 20 числа





Адже в період війни кожен платіж важливий для енергетичної безпеки області та безперебійного розподілу газу. Плата за послуги розподілу газу здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року.



Плата за розподіл газу - це впевненість у безпеці, модернізація мереж і цілодобовий доступ до блакитного палива!



Сплатити зручно та просто можна через сервіси 104.ua.Використовуйте онлайн-сервіси для розрахунку за розподіл газу і залишайтесь у безпеці.



Оберіть зручний для Вас спосіб оплати:



• Особистий кабінет на сайті 104.ua

• Чат-бот «7104ua» у Viber

• Мобільний додаток 104.ua :

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• Cистема інтернет-платежів Portmone.com;

• Cервіс онлайн-платежів iPay.ua;

• За допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи;

• у будь-якому відділенні «Укрпошти» ;

• через відділення будь-якого банку;

• через термінали самообслуговування.



Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!



У призначенні платежу обов’язково вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та складається з 10 цифр.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Квітневі електронні рахунки за доставку газу вже доступні онлайн. «Волиньгаз» звертається з проханням сплатити за доставку газу до 20 квітня та дякує сумлінним споживачам за вчасні розрахунки.Адже в період війни кожен платіж важливий для енергетичної безпеки області та безперебійного розподілу газу. Плата за послуги розподілу газу здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року.Плата за розподіл газу - це впевненість у безпеці, модернізація мереж і цілодобовий доступ до блакитного палива!Сплатити зручно та просто можна через сервіси 104.ua.Використовуйте онлайн-сервіси для розрахунку за розподіл газу і залишайтесь у безпеці.Оберіть зручний для Вас спосіб оплати:• Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104 • Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber • Мобільний додаток 104.ua :- iOS - http://surl.li/bcptr- Android - http://surl.li/bcptv• Чат-бот 7104ua в Телеграм https://t.me/ua7104_bot • Cистема інтернет-платежів Portmone.com;• Cервіс онлайн-платежів iPay.ua;• За допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи;• у будь-якому відділенні «Укрпошти» ;• через відділення будь-якого банку;• через термінали самообслуговування.Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!У призначенні платежу обов’язково вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та складається з 10 цифр.

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