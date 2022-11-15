«Волиньгаз»: сплатити за доставку газу необхідно до 20 числа

«Волиньгаз»: сплатити за доставку газу необхідно до 20 числа
Квітневі електронні рахунки за доставку газу вже доступні онлайн. «Волиньгаз» звертається з проханням сплатити за доставку газу до 20 квітня та дякує сумлінним споживачам за вчасні розрахунки.

Адже в період війни кожен платіж важливий для енергетичної безпеки області та безперебійного розподілу газу. Плата за послуги розподілу газу здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року.

Плата за розподіл газу - це впевненість у безпеці, модернізація мереж і цілодобовий доступ до блакитного палива!

Сплатити зручно та просто можна через сервіси 104.ua.Використовуйте онлайн-сервіси для розрахунку за розподіл газу і залишайтесь у безпеці.

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• через термінали самообслуговування.

Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!

У призначенні платежу обов’язково вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та складається з 10 цифр.



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Теги: Волиньгаз, розподіл газу
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