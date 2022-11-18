Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО

Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
У Світлі дні Христового Воскресіння Турійщина у жалобі в селі Літин провела в останню земну дорогу загиблого воїна Володимира Сохацького.

Про це інформують у Турійській громаді.

Вулицями рідного села Літин по уквітчаних весняним цвітом дорогах тіло Героя на плечах пронесли військові. Віддати шану загиблому Сину України та розділити з рідними біль від важкої непоправної втрати прийшли односельчани та мешканці сусідніх сіл, друзі і знайомі, побратими Володимира.

Маючи бойовий досвід, як учасник АТО, з початку повномасштабної війни, не чекаючи повістки з військкомату, Володимир шукав можливість якнайшвидше стати на захист країни, хоч мав проблеми зі здоров’ям. 28 квітня 2022 року він був мобілізований до Збройних сил України.
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО

Разом із побратимами з 14 ОМБР упродовж дев’яти місяців боронив рідну землю у запеклих боях. Загинув Володимир 8 лютого під час наступальних дій на Харківському напрямку.

У день прощання за душу загиблого воїна піднеслася спільна молитва. На честь Героя прозвучав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки Державного Гімну.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним полеглого воїна! Вічна пам'ять та вдячність!
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО

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Теги: Сохацький, Волинь, похорон
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