Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО

Володимира Сохацького.



Про це



Вулицями рідного села Літин по уквітчаних весняним цвітом дорогах тіло Героя на плечах пронесли військові. Віддати шану загиблому Сину України та розділити з рідними біль від важкої непоправної втрати прийшли односельчани та мешканці сусідніх сіл, друзі і знайомі, побратими Володимира.



Маючи бойовий досвід, як учасник АТО, з початку повномасштабної війни, не чекаючи повістки з військкомату, Володимир шукав можливість якнайшвидше стати на захист країни, хоч мав проблеми зі здоров’ям. 28 квітня 2022 року він був мобілізований до Збройних сил України.



Разом із побратимами з 14 ОМБР упродовж дев’яти місяців боронив рідну землю у запеклих боях.



У день прощання за душу загиблого воїна піднеслася спільна молитва. На честь Героя прозвучав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки Державного Гімну.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним полеглого воїна! Вічна пам'ять та вдячність!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Світлі дні Христового Воскресіння Турійщина у жалобі в селі Літин провела в останню земну дорогу загиблого воїнаПро це інформують у Турійській громаді.Вулицями рідного села Літин по уквітчаних весняним цвітом дорогах тіло Героя на плечах пронесли військові. Віддати шану загиблому Сину України та розділити з рідними біль від важкої непоправної втрати прийшли односельчани та мешканці сусідніх сіл, друзі і знайомі, побратими Володимира.Маючи бойовий досвід, як учасник АТО, з початку повномасштабної війни, не чекаючи повістки з військкомату, Володимир шукав можливість якнайшвидше стати на захист країни, хоч мав проблеми зі здоров’ям. 28 квітня 2022 року він був мобілізований до Збройних сил України.Разом із побратимами з 14 ОМБР упродовж дев’яти місяців боронив рідну землю у запеклих боях. Загинув Володимир 8 лютого під час наступальних дій на Харківському напрямку.У день прощання за душу загиблого воїна піднеслася спільна молитва. На честь Героя прозвучав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки Державного Гімну.

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