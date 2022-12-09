Словаччина призупиняє імпорт українського зерна





Про це заявив речник уряду на умовах анонімності, пише



Як відзначає The Guardian, посли країн-членів ЄС у Брюсселі також порушать питання щодо призупинення імпорту українського зерна з боку Польщі й Угорщини.



За словами чиновника, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишиться в блоці, однак не буде продано.



"Ми очікуємо від Польщі та Угорщини пояснень, а також реакції Європейської комісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить з пропозицією з цього приводу. Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці", - додав речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України. Це питання також обговорюватиметься під час засідання, сьогодні 17 квітня.Про це заявив речник уряду на умовах анонімності, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.Як відзначає The Guardian, посли країн-членів ЄС у Брюсселі також порушать питання щодо призупинення імпорту українського зерна з боку Польщі й Угорщини.За словами чиновника, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишиться в блоці, однак не буде продано."Ми очікуємо від Польщі та Угорщини пояснень, а також реакції Європейської комісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить з пропозицією з цього приводу. Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці", - додав речник.

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