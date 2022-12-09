Словаччина призупиняє імпорт українського зерна

Словаччина призупиняє імпорт українського зерна
Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України. Це питання також обговорюватиметься під час засідання, сьогодні 17 квітня.

Про це заявив речник уряду на умовах анонімності, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначає The Guardian, посли країн-членів ЄС у Брюсселі також порушать питання щодо призупинення імпорту українського зерна з боку Польщі й Угорщини.

За словами чиновника, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишиться в блоці, однак не буде продано.

"Ми очікуємо від Польщі та Угорщини пояснень, а також реакції Європейської комісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить з пропозицією з цього приводу. Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці", - додав речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Словаччина, зерно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Селищний голова з Волині, який був у війську, повернувся до своїх обов'язків
Сьогодні, 15:20
На Волині викрили жінку з Луганщини, яка була у розшуку через злочини
Сьогодні, 15:11
Словаччина призупиняє імпорт українського зерна
Сьогодні, 14:47
Депутата з Волині побачили на елітному курорті у Франції: як він це коментує
Сьогодні, 14:26
Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29
Сьогодні, 13:58
Схожі новини
Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29
Сьогодні, 13:58
Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для українців Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для українців
14 лютий, 08:11
Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна
03 січень, 20:23
У Словаччині планують відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України У Словаччині планують відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України
09 грудень, 2022, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині BMW потонула в озері: загинули молодики. ФОТО
Сьогодні, 16:10
 0
У Луцьку оштрафували власника картингів, який незаконно надавав послуги прокату
Сьогодні, 15:50
 0
За тиждень від коронавірусу на Волині померло 4 людей
Сьогодні, 15:30
 0
Селищний голова з Волині, який був у війську, повернувся до своїх обов'язків
Сьогодні, 15:20
 0
На Волині викрили жінку з Луганщини, яка була у розшуку через злочини
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8