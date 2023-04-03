Незаконно видобули піску на понад 1,2 мільйона: на Волині судитимуть членів організованої групи

Незаконно видобули піску на понад 1,2 мільйона: на Волині судитимуть членів організованої групи
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення виконувачем обов'язків директора, головним бухгалтером та бухгалтером комунального підприємства однієї з селищних рад Луцького району організованою групою службового підроблення та незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення у великому розмірі службовими особами з використанням службового становища.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, із вересня по грудень 2023 року члени групи без отримання спеціального дозволу на користування надрами та сплати у бюджет відповідних платежів, використовуючи належну підприємству техніку, здійснювали на території селищної ради видобуток піску та доставку його клієнтам.

При цьому вони вносили до офіційних документів відомості щодо використання транспортних засобів комунального підприємства в цілях, що не суперечать зареєстрованим видам його економічної діяльності, та отримували кошти від клієнтів.
Незаконно видобули піску на понад 1,2 мільйона: на Волині судитимуть членів організованої групи

У результаті цих протиправних дій довкіллю завдано шкоду на суму понад 1,2 мільйона гривень.

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Теги: Волинь, пісок, суд, прокуратура
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