Волинянин, який п'яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 44-річного жителя селища Іваничі винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження.Про це повідомили у пресслужбі Волинської облансої прокуратури.Увечері 28 вересня 2022 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «Volkswagen Golf» вулицею Заводською в рідному селищі, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем марки «ЗАЗ».У результаті ДТП водійка зустрічного авто отримала травми.Суд призначив чоловікові покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.Окрім того, із нього на користь потерпілої буде стягнуто 100 тис. грн моральної шкоди.