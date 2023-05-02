Волинянин, який п'яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати

Волинянин, який п'яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 44-річного жителя селища Іваничі винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської облансої прокуратури.

Увечері 28 вересня 2022 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «Volkswagen Golf» вулицею Заводською в рідному селищі, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем марки «ЗАЗ».

У результаті ДТП водійка зустрічного авто отримала травми.

Суд призначив чоловікові покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Окрім того, із нього на користь потерпілої буде стягнуто 100 тис. грн моральної шкоди.

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Теги: ДТП, волинянин, суд
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