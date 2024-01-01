У Люксембурзі стартували переговори про вступ України до ЄС





Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише



«Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!» — написала вона.



За словами президентки Єврокомісії, народи України та Молдови продемонстрували «непохитну відданість» приєднанню до Євросоюзу. Обидві країни почали масштабні реформи, однак на Україну та Молдову досі чекає «суворий та вимогливий» шлях.



Вона також пояснила, що переговори для вступу потрібні, щоб підготувати країну до членства в ЄС, а тому вони не можуть бути «короткими шляхами».



Ще 21 червня Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови. Міжурядові конференції для обох країн розпочнуться вже сьогодні, 25 червня. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, перша міжурядова конференція дасть офіційний старт перемовинам про членство України в ЄС.



Раніше видання Financial Times, покликаючись на власні джерела, писало, що у Єврокомісії рекомендували розпочати переговори щодо членства України та Молдови в ЄС уже в червні, допоки у Євросоюзі не почала головувати Угорщина.



Євроінтеграція України



Ще в листопаді 2023-го президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, щоб просунутися на шляху до вступу в Євросоюз.



14 грудня того самого року Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України та Молдови. Але Україна ще мала виконати 4 додаткові рекомендації, зазначені у Пакеті розширення ЄС від 8 листопада 2023 року. Формальний початок переговорів про вступ до ЄС починається після того, як Єврокомісія запропонує переговорну рамку, а Європейська рада її затвердить.



Так, на початку червня Єврокомісія надала позитивну оцінку євроінтеграційному прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ до ЄС. Посли ЄС погодили рамки для переговорів 14 червня.



Початок переговорів одночасно з іншою країною не гарантує їхнього завершення в той самий час, оскільки темп перемовин залежить від швидкості реформ та узгодження із законодавством ЄС у кожній країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ.Про це повідомила президентка Єврокомісії, пише Громадське «Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!» — написала вона.За словами президентки Єврокомісії, народи України та Молдови продемонстрували «непохитну відданість» приєднанню до Євросоюзу. Обидві країни почали масштабні реформи, однак на Україну та Молдову досі чекає «суворий та вимогливий» шлях.Вона також пояснила, що переговори для вступу потрібні, щоб підготувати країну до членства в ЄС, а тому вони не можуть бути «короткими шляхами».Ще 21 червня Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови. Міжурядові конференції для обох країн розпочнуться вже сьогодні, 25 червня. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, перша міжурядова конференція дасть офіційний старт перемовинам про членство України в ЄС.Раніше видання Financial Times, покликаючись на власні джерела, писало, що у Єврокомісії рекомендували розпочати переговори щодо членства України та Молдови в ЄС уже в червні, допоки у Євросоюзі не почала головувати Угорщина.Ще в листопаді 2023-го президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, щоб просунутися на шляху до вступу в Євросоюз.14 грудня того самого року Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України та Молдови. Але Україна ще мала виконати 4 додаткові рекомендації, зазначені у Пакеті розширення ЄС від 8 листопада 2023 року. Формальний початок переговорів про вступ до ЄС починається після того, як Єврокомісія запропонує переговорну рамку, а Європейська рада її затвердить.Так, на початку червня Єврокомісія надала позитивну оцінку євроінтеграційному прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ до ЄС. Посли ЄС погодили рамки для переговорів 14 червня.Початок переговорів одночасно з іншою країною не гарантує їхнього завершення в той самий час, оскільки темп перемовин залежить від швидкості реформ та узгодження із законодавством ЄС у кожній країні.

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