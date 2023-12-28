Буревій розтрощив цвинтар на Волині

Буревій розтрощив цвинтар на Волині
Негода понищила десятки пам’ятників на кладовищі у селищі Люблинець Ковельського району.

Окремі надгробки були розбиті на три та більше частин, пише ВСН.

Волинянка Алла Серветник розповіла, що у суботу, 22 червня, вона побувала на кладовищі Люблинця, там поховані її рідні, і виявила, що дуже багато пам’ятників розбито.

Жінка написала про побачене у місцевій спільноті в соцмережі Фейсбук. У коментарях користувачі пишуть, що нібито розбито 35 пам’ятників. Найбільше понищених надгробків у секторах 37 та 38. Стелли просто викорчувані.

Окремі користувачі виступили з ініціативою, аби на кладовищі місцева влада встановила відеокамери. Тоді, мовляв, і збитків буде менше. Стурбовані побаченим люди звернулися до поліції.

Речниця ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук підтвердила факт звернення до правоохоронних органів мешканців, родичі яких поховані на кладовищі Люблинця.

«Повідомлення про пошкодження пам'ятників до поліції надходило напередодні. На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції. З'ясувалося, що руйнація відбулася внаслідок погодних умов. Ніхто з родичів померлих ніяких претензій не має», - сказала вона.

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Теги: НП, Волинь
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