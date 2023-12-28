Буревій розтрощив цвинтар на Волині

понищила десятки пам’ятників на кладовищі у селищі Люблинець Ковельського району.



Окремі надгробки були розбиті на три та більше частин, пише



Волинянка Алла Серветник розповіла, що у суботу, 22 червня, вона побувала на кладовищі Люблинця, там поховані її рідні, і виявила, що дуже багато пам’ятників розбито.



Жінка написала про побачене у місцевій спільноті в соцмережі Фейсбук. У коментарях користувачі пишуть, що нібито розбито 35 пам’ятників. Найбільше понищених надгробків у секторах 37 та 38. Стелли просто викорчувані.



Окремі користувачі виступили з ініціативою, аби на кладовищі місцева влада встановила відеокамери. Тоді, мовляв, і збитків буде менше. Стурбовані побаченим люди звернулися до поліції.



Речниця ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук підтвердила факт звернення до правоохоронних органів мешканців, родичі яких поховані на кладовищі Люблинця.



«Повідомлення про пошкодження пам'ятників до поліції надходило напередодні. На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції. З'ясувалося, що руйнація відбулася внаслідок погодних умов. Ніхто з родичів померлих ніяких претензій не має», - сказала вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Негодау селищі Люблинець Ковельського району.Окремі надгробки були розбиті на три та більше частин, пише ВСН Волинянкарозповіла, що у суботу, 22 червня, вона побувала на кладовищі Люблинця, там поховані її рідні, і виявила, що дуже багато пам’ятників розбито.Жінка написала про побачене у місцевій спільноті в соцмережі Фейсбук. У коментарях користувачі пишуть, що нібито розбито 35 пам’ятників. Найбільше понищених надгробків у секторах 37 та 38. Стелли просто викорчувані.Окремі користувачі виступили з ініціативою, аби на кладовищі місцева влада встановила відеокамери. Тоді, мовляв, і збитків буде менше. Стурбовані побаченим люди звернулися до поліції.Речниця ГУ Національної поліції України у Волинській областіпідтвердила факт звернення до правоохоронних органів мешканців, родичі яких поховані на кладовищі Люблинця.«Повідомлення про пошкодження пам'ятників до поліції надходило напередодні. На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції. З'ясувалося, що руйнація відбулася внаслідок погодних умов. Ніхто з родичів померлих ніяких претензій не має», - сказала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію