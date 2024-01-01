На Закарпатті під час сплаву гірською річкою ледь не загинула група дітей
Сьогодні, 12:17
Надзвичайна подія трапилася в Кам’яниці Ужгородського району. Група дітей з місцевого табору у супроводі дорослих сплавлялась річкою Уж.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Проте стрімка течія гірської річки почала перевертати плавзасоби та затягувати людей під воду. Відпочивальників врятувало те, що вони були в жилетах – більшість самостійно вибралися на берег.
Потерпілим допомогли рятувальники-водолази та представники Центру безпеки громадян «Плішка».
7-річного хлопчика витягли з води за допомогою рятувальної мотузки, а двох дівчат 7-ми та 18-ти років – за допомогою човна.
Надзвичайники допомогли вибратися на берег і 65-річному чоловіку, який кинувся до постраждалих. Далі дітей передали працівникам «швидкої».
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Проте стрімка течія гірської річки почала перевертати плавзасоби та затягувати людей під воду. Відпочивальників врятувало те, що вони були в жилетах – більшість самостійно вибралися на берег.
Потерпілим допомогли рятувальники-водолази та представники Центру безпеки громадян «Плішка».
7-річного хлопчика витягли з води за допомогою рятувальної мотузки, а двох дівчат 7-ми та 18-ти років – за допомогою човна.
Надзвичайники допомогли вибратися на берег і 65-річному чоловіку, який кинувся до постраждалих. Далі дітей передали працівникам «швидкої».
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