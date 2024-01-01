На Закарпатті під час сплаву гірською річкою ледь не загинула група дітей

На Закарпатті під час сплаву гірською річкою ледь не загинула група дітей
Надзвичайна подія трапилася в Кам’яниці Ужгородського району. Група дітей з місцевого табору у супроводі дорослих сплавлялась річкою Уж.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Проте стрімка течія гірської річки почала перевертати плавзасоби та затягувати людей під воду. Відпочивальників врятувало те, що вони були в жилетах – більшість самостійно вибралися на берег.

Потерпілим допомогли рятувальники-водолази та представники Центру безпеки громадян «Плішка».

7-річного хлопчика витягли з води за допомогою рятувальної мотузки, а двох дівчат 7-ми та 18-ти років – за допомогою човна.

Надзвичайники допомогли вибратися на берег і 65-річному чоловіку, який кинувся до постраждалих. Далі дітей передали працівникам «швидкої».

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Теги: НП, Україна
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