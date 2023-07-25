На Волині п'яний мотоцикліст пропонував патрульним хабаря
Сьогодні, 11:57
На Ратнівщині правоохоронці задокументували факт надання неправомірної вигоди поліцейському офіцеру громади.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася учора, 24 червня, у Заболотівській громаді.
Поліцейські офіцери громади, під час патрулювання, за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили мотоцикл Lifan.
За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель громади без мотошолома.
Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що він керував мотоциклом у стані сп’яніння.
За не притягнення до відповідальності порушник надав поліцейським неправомірну вигоду – 200 доларів США, які поклав у службовий автомобіль.
На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання хабара належним чином задокументували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Окрім того, на водія склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.126, ч. 2 ст.126, ч. 5 ст.121, ч. 2 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася учора, 24 червня, у Заболотівській громаді.
Поліцейські офіцери громади, під час патрулювання, за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили мотоцикл Lifan.
За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель громади без мотошолома.
Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що він керував мотоциклом у стані сп’яніння.
За не притягнення до відповідальності порушник надав поліцейським неправомірну вигоду – 200 доларів США, які поклав у службовий автомобіль.
На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання хабара належним чином задокументували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Окрім того, на водія склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.126, ч. 2 ст.126, ч. 5 ст.121, ч. 2 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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