На Волині п'яний мотоцикліст пропонував патрульним хабаря

На Волині п'яний мотоцикліст пропонував патрульним хабаря
На Ратнівщині правоохоронці задокументували факт надання неправомірної вигоди поліцейському офіцеру громади.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася учора, 24 червня, у Заболотівській громаді.

Поліцейські офіцери громади, під час патрулювання, за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили мотоцикл Lifan.

За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель громади без мотошолома.

Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що він керував мотоциклом у стані сп’яніння.

За не притягнення до відповідальності порушник надав поліцейським неправомірну вигоду – 200 доларів США, які поклав у службовий автомобіль.

На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання хабара належним чином задокументували, гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
На Волині п'яний мотоцикліст пропонував патрульним хабаря

Окрім того, на водія склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.126, ч. 2 ст.126, ч. 5 ст.121, ч. 2 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
На Волині п'яний мотоцикліст пропонував патрульним хабаря

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Теги: Волинь, патрульні, хабар, мотоцикліст
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