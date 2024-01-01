За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів

операторів розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Чорний лелека" діє на Волині й набирає на свої курси невеликі групи слухачів.



Інструктори школи від початку грудня 2023 року навчили пів сотні людей керувати дронами, — розповів



Навчання триває чотири дні обов’язковою є теорія, тренування на симуляторах та практика на полігоні.



Навчаються на дронах DJI mini 2, вони дешевші за ті, що використовують у зоні бойових дій, але оптимальні для навчання, — каже інструктор на позивний "Ред".



"Він дешевший, ніж мавік, але камера там та ж сама, він може літати від оператора до 7 км, але цього достатньо для навчання. Зараз ми просто даємо базу, щоб студенти змогли звикнути до дронів, до пульта", — говорить інструктор.



Вадим — курсант. Він пройшов чотириденний теоретичний курс польотів.



"Я маю уявлення трошки, але вибрав такий напрямок, як на мене, він цікавий", — каже Вадим.



Упродовж дня на полігоні чоловіки відточують навички управління безпілотниками. Спочатку — здають залік на вміння скласти обладнання. Далі — переходять до польотів.



Один — у ролі штурмана, інший – оператора дрона. Курсант Сергій говорить: раніше літав на подібних, тож освоїти цей квадрокоптер було нескладно.



Цивільні, які навчаються у центрі підготовки операторів дронів "Чорний лелека" – за бажанням можуть поповнити лави Збройних Сил. Їхні випускники, каже інструктор, служать у різних бойових бригадах, зокрема, в "Азові" та 3-й штурмовій.



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