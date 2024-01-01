За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів

За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів
Навчальний центр операторів розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Чорний лелека" діє на Волині й набирає на свої курси невеликі групи слухачів.

Інструктори школи від початку грудня 2023 року навчили пів сотні людей керувати дронами, — розповів Суспільному інструктор, який попросив свого імені не називати.

Навчання триває чотири дні обов’язковою є теорія, тренування на симуляторах та практика на полігоні.

Навчаються на дронах DJI mini 2, вони дешевші за ті, що використовують у зоні бойових дій, але оптимальні для навчання, — каже інструктор на позивний "Ред".

"Він дешевший, ніж мавік, але камера там та ж сама, він може літати від оператора до 7 км, але цього достатньо для навчання. Зараз ми просто даємо базу, щоб студенти змогли звикнути до дронів, до пульта", — говорить інструктор.
За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів

Вадим — курсант. Він пройшов чотириденний теоретичний курс польотів.

"Я маю уявлення трошки, але вибрав такий напрямок, як на мене, він цікавий", — каже Вадим.
За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів

Упродовж дня на полігоні чоловіки відточують навички управління безпілотниками. Спочатку — здають залік на вміння скласти обладнання. Далі — переходять до польотів.

Один — у ролі штурмана, інший – оператора дрона. Курсант Сергій говорить: раніше літав на подібних, тож освоїти цей квадрокоптер було нескладно.
За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів

Цивільні, які навчаються у центрі підготовки операторів дронів "Чорний лелека" – за бажанням можуть поповнити лави Збройних Сил. Їхні випускники, каже інструктор, служать у різних бойових бригадах, зокрема, в "Азові" та 3-й штурмовій.

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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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