Українські захисники ліквідували ще майже 1200 окупантів





Про це повідомили у Генштабі.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,



- танків ‒ 8035 (+4) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,



- артилерійських систем – 14281 (+35) од,



- РСЗВ – 1108 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,



- літаків – 359 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),



- крилаті ракети ‒ 2324 (+1),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,



- спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 536 840 чоловік особового складу.Про це повідомили у Генштабі.- особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,- танків ‒ 8035 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,- артилерійських систем – 14281 (+35) од,- РСЗВ – 1108 (+0) од,- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,- літаків – 359 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),- крилаті ракети ‒ 2324 (+1),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,- спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).

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