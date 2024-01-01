Українські захисники ліквідували ще майже 1200 окупантів
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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 536 840 чоловік особового складу.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,
- артилерійських систем – 14281 (+35) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).
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Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,
- артилерійських систем – 14281 (+35) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).
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