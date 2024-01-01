Українські захисники ліквідували ще майже 1200 окупантів

Українські захисники ліквідували ще майже 1200 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 536 840 чоловік особового складу.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,

- танків ‒ 8035 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,

- артилерійських систем – 14281 (+35) од,

- РСЗВ – 1108 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

- літаків – 359 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),

- крилаті ракети ‒ 2324 (+1),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,

- спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).

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Теги: Україна, росія, війна
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