Мер і голова райради на Закарпатті вляпалися у кримінал

Мер і голова райради на Закарпатті вляпалися у кримінал
Правоохоронці на Закарпатті викрили міського голову та голову райради за спробу продажу за безцінь 3 га землі.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Серед підозрюваних:

- міський голова;
- голова районної ради;
- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- два власники компанії-оцінювачки;
- оцінювач.

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Теги: оборудка, гроші
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