Мер і голова райради на Закарпатті вляпалися у кримінал
Сьогодні, 11:30
Правоохоронці на Закарпатті викрили міського голову та голову райради за спробу продажу за безцінь 3 га землі.
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
Серед підозрюваних:
- міський голова;
- голова районної ради;
- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- два власники компанії-оцінювачки;
- оцінювач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
Серед підозрюваних:
- міський голова;
- голова районної ради;
- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- два власники компанії-оцінювачки;
- оцінювач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у дебошира вдома знайшли боєприпаси
Сьогодні, 12:02
На Волині п'яний мотоцикліст пропонував патрульним хабаря
Сьогодні, 11:57
Мер і голова райради на Закарпатті вляпалися у кримінал
Сьогодні, 11:30
Українські захисники ліквідували ще майже 1200 окупантів
Сьогодні, 10:50