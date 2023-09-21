Мер і голова райради на Закарпатті вляпалися у кримінал

Правоохоронці на Закарпатті викрили міського голову та голову райради за спробу продажу за безцінь 3 гаПро це у телеграмі повідомляє НАБУ.Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.Серед підозрюваних:- міський голова;- голова районної ради;- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;- два власники компанії-оцінювачки;- оцінювач.