Українського міністра викрили на заволодінні державною землею





Про це повідомили в НАБУ.



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Учасники схеми знищили документи документів, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.



"Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт", – йдеться у повідомленні НАБУ.



Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та людині, яка сприяли вчиненню злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чинного українського міністра, колишнього голову аграрного комітету викрили на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.Про це повідомили в НАБУ.Як пише LB.ua , Бюро не називає імені міністра, але наведені факти з біографії дозволяють припустити, що йдеться про міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.Учасники схеми знищили документи документів, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання."Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт", – йдеться у повідомленні НАБУ.Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та людині, яка сприяли вчиненню злочину.

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