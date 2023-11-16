Через аварію на електромережах частина будинків у Луцьку - без світла
Сьогодні, 09:35
Зранку 23 квітня частина багатоповерхівок на 40-му мікрорайоні обласного центру залишилися без електропостачання.
Як повідомили кореспонденти Суспільного, подекуди не працюють світлофори.
За даними "Волиньобленерго", о 8:35 сталася аварійна ситуація на електромережах. Зокрема, світла немає у більшості багатоповерхівок на Захисників України, Конякіна, Кравчука, Соборності, Карбишева.
Як зазначили енергетики, орієнтовний час відновлення послуги — 14:00.
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Як повідомили кореспонденти Суспільного, подекуди не працюють світлофори.
За даними "Волиньобленерго", о 8:35 сталася аварійна ситуація на електромережах. Зокрема, світла немає у більшості багатоповерхівок на Захисників України, Конякіна, Кравчука, Соборності, Карбишева.
Як зазначили енергетики, орієнтовний час відновлення послуги — 14:00.
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