Повітряні сили збили вночі 15 ударних дронів, які атакували Україну
Сьогодні, 09:00
У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Захисники неба знищили 15 ворожих безпілотників.
Про це повідомили у Повітрняних силах України.
Ракети ворог запускав із Бєлгородської області росії, а "шахеди" із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – додали у ПсУ.
Збивали безпілотники у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.
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Про це повідомили у Повітрняних силах України.
Ракети ворог запускав із Бєлгородської області росії, а "шахеди" із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – додали у ПсУ.
Збивали безпілотники у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.
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