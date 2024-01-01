Повітряні сили збили вночі 15 ударних дронів, які атакували Україну





Про це повідомили у Повітрняних силах України.



Ракети ворог запускав із Бєлгородської області росії, а "шахеди" із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.



"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – додали у ПсУ.



Збивали безпілотники у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Захисники неба знищили 15 ворожих безпілотників.Про це повідомили у Повітрняних силах України.Ракети ворог запускав із Бєлгородської області росії, а "шахеди" із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму."Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – додали у ПсУ.Збивали безпілотники у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

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