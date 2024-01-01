Сім земельних ділянок, зарплата та пенсія: що в декларації Доросинівського голови Миколи Касянчука

Микола Касянчук подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Посадовець разом з дружиною володіє сімома земельними ділянками.



До словами, пан Касянчук виявився єдиним із очільників громад Луцького району, хто не подав декларацію вчасно, як того вимагало законодавство, до 1 квітня. Його декларація з’явилася у Єдиному держаному реєстрі лише 22 квітня, передає



Серед членів сім’ї Микола Касянчук вказав дружину Таїсу, дочку Оксану та сина Дмитра.



Минулого року на посаді очільника Доросинівської громади йому вдалось заробити 551 747 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували близько 45,9 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.



Крім того, голова задекларував 3106 гривень доходу від надання майна в оренду, а також 63 775 гривень пенсії по інвалідності.



Заощаджень на банківських рахунках та у готівці, як і доходів інших членів сім’ї не задекларовано.



Із жовтня 2017 року Микола Касянчук володіє двома земельними ділянками площею 19649 квадратних метрів та 8780 «квадратів» у селі Ворончин. У тому ж жовтні 2017-го, у тому ж селі його дружина Таїса теж стала власницею чотирьох земельних ділянок площами 18783 кв. м, 8023 кв. м, 5537 кв. м та 2500 кв. м.



Із 2020 року Микола Касянчук має у власності ще одну земельну ділянку в селі Ворончин площею 20000 «квадратів».



У власності дружини Таїси Касянчук є також житловий будинок площею 78,30 квадратних метрів у тому ж селі Ворончин.



Щодо транспортних засобів, то голова Доросинівської громади із 2021 року є власником SKODA Oktaviа 2005 року випуску, яку, як вказано в декларації, придбав за 49 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Доросинівської територіальної громадиподав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Посадовець разом з дружиною володіє сімома земельними ділянками.До словами, пан Касянчук виявився єдиним із очільників громад Луцького району, хто не подав декларацію вчасно, як того вимагало законодавство, до 1 квітня. Його декларація з’явилася у Єдиному держаному реєстрі лише 22 квітня, передає "Конкурент" Серед членів сім’ї Микола Касянчук вказав дружину, дочкута синаМинулого року на посаді очільника Доросинівської громади йому вдалось заробити 551 747 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували близько 45,9 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.Крім того, голова задекларував 3106 гривень доходу від надання майна в оренду, а також 63 775 гривень пенсії по інвалідності.Заощаджень на банківських рахунках та у готівці, як і доходів інших членів сім’ї не задекларовано.Із жовтня 2017 року Микола Касянчук володіє двома земельними ділянками площею 19649 квадратних метрів та 8780 «квадратів» у селі Ворончин. У тому ж жовтні 2017-го, у тому ж селі його дружина Таїса теж стала власницею чотирьох земельних ділянок площами 18783 кв. м, 8023 кв. м, 5537 кв. м та 2500 кв. м.Із 2020 року Микола Касянчук має у власності ще одну земельну ділянку в селі Ворончин площею 20000 «квадратів».У власності дружини Таїси Касянчук є також житловий будинок площею 78,30 квадратних метрів у тому ж селі Ворончин.Щодо транспортних засобів, то голова Доросинівської громади із 2021 року є власником SKODA Oktaviа 2005 року випуску, яку, як вказано в декларації, придбав за 49 тисяч гривень.

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