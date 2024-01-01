«300 днів в рік працювати важко»: мінометник волинської бригади розповів про службу на передовій

Валерій на псевдо "Флеш" із березня 2022 року служить в 100-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Нині боєць тримає оборону на одній із ділянок східного напрямку.



Історію чоловіка розповіли сторінці у Фейсбуку 10-го армійського корпусу, передає



За освітою захисник є будівельником. З його слів, майже все своє доросле життя працював на будівництві, однак із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист Батьківщини.



Мінометник додав, що військовослужбовці, які воюють із перших днів великої війни, втомлені та потребують заміни на напрямках, де тривають активні бойові дії.



"Відчувається зараз втома, бо дві відпустки на рік — це дуже мало. Якщо врахувати, що 330 днів ти проводиш за тисячу кілометрів від дому, в лісі, далеко від рідних. 300 днів в рік працювати важко. Відпочинок, коли приїжджаємо з "бойової" — це не відпочинок... Я думаю, що доведеться воювати всім і кожному", — сказав Валерій.

Вдома на військовослужбовця чекає дружина та двоє дітей чотирьох і шести років.



Бойовий шлях 100 окремої механізованої бригади



До складу бригади входять чотири батальйони: Ковельський, Камінь-Каширський, Володимирський та батальйон Луцького району. У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.



З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".



Восени 2023 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьна псевдо "Флеш" із березня 2022 року служить в 100-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Нині боєць тримає оборону на одній із ділянок східного напрямку.Історію чоловіка розповіли сторінці у Фейсбуку 10-го армійського корпусу, передає Суспільне За освітою захисник є будівельником. З його слів, майже все своє доросле життя працював на будівництві, однак із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист Батьківщини.Мінометник додав, що військовослужбовці, які воюють із перших днів великої війни, втомлені та потребують заміни на напрямках, де тривають активні бойові дії."Відчувається зараз втома, бо дві відпустки на рік — це дуже мало. Якщо врахувати, що 330 днів ти проводиш за тисячу кілометрів від дому, в лісі, далеко від рідних. 300 днів в рік працювати важко. Відпочинок, коли приїжджаємо з "бойової" — це не відпочинок... Я думаю, що доведеться воювати всім і кожному", — сказав Валерій.Вдома на військовослужбовця чекає дружина та двоє дітей чотирьох і шести років.Бойовий шлях 100 окремої механізованої бригадиДо складу бригади входять чотири батальйони: Ковельський, Камінь-Каширський, Володимирський та батальйон Луцького району. У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".Восени 2023 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію