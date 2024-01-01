На ринку з'явилися українські тепличні помідори: ціни кусаються
Сьогодні, 05:11
На українських ринках і в магазинах минулого тижня з'явилися перші партії тепличних томатів з місцевих комбінатів. Ціни на помідори значно вищі, ніж торік.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, передає ТСН.
Зазначається, що перші тепличні помідори від українських виробників коштували 120-140 гривень за один кілограм. Ціна в середньому на 67% вище, ніж перші партії цих овочів торік.
Експерти наголошують, що торік перші партії томату українські тепличні комбінати відвантажили на ринок у середньому на півтора тижня пізніше, ніж цього сезону. Втім, зараз через несприятливу погоду збирання тепличних помідорів залишається малооб'ємним.
Аналітики зауважують, що на ринку присутні імпортні помідори з Туреччини. Їхня вартість значно дешевша, ніж з українських теплиць. Так, вартість кілограма імпортних томатів становить 70-80 гривень за кілограм.
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Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, передає ТСН.
Зазначається, що перші тепличні помідори від українських виробників коштували 120-140 гривень за один кілограм. Ціна в середньому на 67% вище, ніж перші партії цих овочів торік.
Експерти наголошують, що торік перші партії томату українські тепличні комбінати відвантажили на ринок у середньому на півтора тижня пізніше, ніж цього сезону. Втім, зараз через несприятливу погоду збирання тепличних помідорів залишається малооб'ємним.
Аналітики зауважують, що на ринку присутні імпортні помідори з Туреччини. Їхня вартість значно дешевша, ніж з українських теплиць. Так, вартість кілограма імпортних томатів становить 70-80 гривень за кілограм.
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