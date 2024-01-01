Скільки коштує помити вікна у Луцьку перед Пасхою





Та часи міняються. Все більше людей віддають перевагу клінінгу або ж використовують ґаджети, які полегшують роботу.



Журналісти сайту



В одній зі служб допомоги по дому – «Домовій службі» розповіли, що рахують вартість залежно від площі. Так, за м² правлять 55 гривень. Також зазначили, що після того, як клінери закінчать з миттям вікон, то видають квитанцію про виконану роботу.



Диспетчерка додала, що зараз великий попит на те, аби привести в порядок вікна перед Великоднем, тож охочих закликали не баритися.



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Також ми знайшли фею чистоти пані Юлію. У неї миття вікон стартує від 500 грн за умовних два вікна. Проте, як зазначила клінерка, все залежить від рівня забрудненості та часу, витраченого на роботу.



«Якщо це балкон, вікна на ньому, двері, рама, то може бути й тисяча», – каже жінка.



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В іншій клінінговій службі Clean House також займаються миттям вікон. Там наші умовні два вікна помиють за 600 гривень.

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