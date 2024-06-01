У Володимирі можуть звільнити вчителів, які працюють не на повну ставку





Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Володимирської міської ради.



На офіційному сайті міської ради 19 квітня з'явився проєкт рішення «Про формування перспективної мережі та наповнюваності класів, груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік».



У документі йдеться, що управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради має сформувати перспективну мережу класів, груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти громади. Директори ж шкіл повинні забезпечити формування класів з дотриманням чинного законодавства. Разом з тим, у документі міститься пункт:



«Рекомендувати провести оптимізацію штату та чисельності працівників, які працюють на неповну ставку та дохід, яких не перевищує мінімальної заробітної плати до 01.06.2024 року», – йдеться у проєкті рішення.



У мережі почала ширитись інформація, що мова йде про звільнення працівників. В коментарі журналістам сайту Оксана Бігун розповіла, що нікого масово звільняти не будуть



«Тут мова йде про вивчення можливостей оптимізації штату. Ми прагнемо, щоб усі працівники отримували гідну заробітну плату й працювали на повну ставку. Будемо додавати години, щоб людина працювала на повну ставку. Це вивчається лише можливість переведення. Це не стоїть питання перевести усіх працівників на ставку», – розповіла Бігун.



Вона додала, що це планують робити, якщо у закладу освіти буде можливість перевести працівника на повну ставку. Зі слів очільниці управління, цього року в місті планується своєрідна реорганізація закладів і створення профільного академічного ліцею та не набір 10-х класів. Й зараз вони працюють з керівниками закладів, де буде можливість перевести працівників на повну ставку.



«Наш заклад має стати профільним академічним ліцеєм і увійшов у 25 закладів України, який набуде «пілотності» з 2024 року. Це з метою створення профільного ліцею до 2027 року і процеси в нас відбуваються й відбуваються два роки поспіль. Вже в даному закладі переведена початкова школа повністю. Там лишилася тільки середня та старша школа. Це ліцей імені Олександра Цинкаловського. Ми маленькими кроками йдемо до 2027 року. Бо у 2027 році ми вже повинні мати повноцінний профільний академічний ліцей. Це все пов'язано з цим. Цей заклад опинився в пілоті, де повністю матиме і методичний і фінансовий супровід щодо створення профільного академічного ліцею, де буде тільки старша школа», – каже Оксана Бігук.



Як зауважила керівниця, цьогоріч у Володимирі недофінасування освітньої субвенції становить 29 мільйонів. Це пов'язано, як каже пані Оксана, із престижністю педагогічних працівників.



«Ми спонукаємо усіх та просимо, щоб наші педагогічні кадри були гідно оцінені фінансово. Нам потрібно переглядати. У рішенні стоїть «вивчити можливість проведення». Це означає, що ми можемо провести, а можемо і не провести, якщо такої можливості не буде. Ми лише вивчаємо та шукаємо різні шляхи підвищення заробітної плати. Ба більше, сьогодні закон заборонив будь-яке звільнення працівників і пенсійного віку. Якщо ви думаєте, що ми будемо масово скорочувати педагогів, то такого не буде. Не буде ніякого «рубання з плеча», усе буде помірковано та в законний спосіб», – розповіла очільниця управління з гуманітарних питань.



Жінка пояснює, що станом на сьогодні не так багато педагогічних працівників, якими можна замінити того чи іншого працівника. Пані Оксана переконує: освіту на сьогодні розглядають з усіх боків, аби підтримати педагогічних працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі планують провести оптимізацію штату та чисельності працівників закладів освіти.Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Володимирської міської ради.На офіційному сайті міської ради 19 квітня з'явився проєкт рішення «Про формування перспективної мережі та наповнюваності класів, груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік».У документі йдеться, що управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради має сформувати перспективну мережу класів, груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти громади. Директори ж шкіл повинні забезпечити формування класів з дотриманням чинного законодавства. Разом з тим, у документі міститься пункт:«Рекомендувати провести оптимізацію штату та чисельності працівників, які працюють на неповну ставку та дохід, яких не перевищує мінімальної заробітної плати до 01.06.2024 року», – йдеться у проєкті рішення.У мережі почала ширитись інформація, що мова йде про звільнення працівників. В коментарі журналістам сайту «Конкурент» очільниця управління з гуманітарних питань Володимирської міськрадирозповіла, що нікого масово звільняти не будуть«Тут мова йде про вивчення можливостей оптимізації штату. Ми прагнемо, щоб усі працівники отримували гідну заробітну плату й працювали на повну ставку. Будемо додавати години, щоб людина працювала на повну ставку. Це вивчається лише можливість переведення. Це не стоїть питання перевести усіх працівників на ставку», – розповіла Бігун.Вона додала, що це планують робити, якщо у закладу освіти буде можливість перевести працівника на повну ставку. Зі слів очільниці управління, цього року в місті планується своєрідна реорганізація закладів і створення профільного академічного ліцею та не набір 10-х класів. Й зараз вони працюють з керівниками закладів, де буде можливість перевести працівників на повну ставку.«Наш заклад має стати профільним академічним ліцеєм і увійшов у 25 закладів України, який набуде «пілотності» з 2024 року. Це з метою створення профільного ліцею до 2027 року і процеси в нас відбуваються й відбуваються два роки поспіль. Вже в даному закладі переведена початкова школа повністю. Там лишилася тільки середня та старша школа. Це ліцей імені Олександра Цинкаловського. Ми маленькими кроками йдемо до 2027 року. Бо у 2027 році ми вже повинні мати повноцінний профільний академічний ліцей. Це все пов'язано з цим. Цей заклад опинився в пілоті, де повністю матиме і методичний і фінансовий супровід щодо створення профільного академічного ліцею, де буде тільки старша школа», – каже Оксана Бігук.Як зауважила керівниця, цьогоріч у Володимирі недофінасування освітньої субвенції становить 29 мільйонів. Це пов'язано, як каже пані Оксана, із престижністю педагогічних працівників.«Ми спонукаємо усіх та просимо, щоб наші педагогічні кадри були гідно оцінені фінансово. Нам потрібно переглядати. У рішенні стоїть «вивчити можливість проведення». Це означає, що ми можемо провести, а можемо і не провести, якщо такої можливості не буде. Ми лише вивчаємо та шукаємо різні шляхи підвищення заробітної плати. Ба більше, сьогодні закон заборонив будь-яке звільнення працівників і пенсійного віку. Якщо ви думаєте, що ми будемо масово скорочувати педагогів, то такого не буде. Не буде ніякого «рубання з плеча», усе буде помірковано та в законний спосіб», – розповіла очільниця управління з гуманітарних питань.Жінка пояснює, що станом на сьогодні не так багато педагогічних працівників, якими можна замінити того чи іншого працівника. Пані Оксана переконує: освіту на сьогодні розглядають з усіх боків, аби підтримати педагогічних працівників.

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