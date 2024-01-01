Від початку року на Волині працевлаштували 39 учасників бойових дій

Від початку року на Волині працевлаштували 39 учасників бойових дій
Від початку 2024 року на Волині офіційно працевлаштували 39 учасників бойових дій. Один із них зміг розпочати власну справу у сфері громадського харчування.

Такі дані оприлюднили на сторінці Волинського обласного центру зайнятості та зазначили, що усього за майже чотири місяці до них звернулися 343 учасники бойових дій, передає Суспільне.

11 із 39 ветеранів влаштувалися водіями автотранспортних засобів, двоє — слюсарями з ремонту колісних транспортних засобів, а також слюсарем-ремонтником і слюсарем із складання металевих конструкцій.

Окрім того, учасники бойових дій працевлаштувалися: кочегарами, інженером-електроніком, інспектором-ревізором, робітником з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фельдшером, робітником зеленого будівництва, сторожем, сушильником переробної машини та інші.

Як додали в центрі зайнятості, станом на 22 квітня в базі вакансій є 1 374 вакансії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: центр зайнятості, ветерани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від початку року на Волині працевлаштували 39 учасників бойових дій
Сьогодні, 22:44
Зарплата, хата і авто: що задекларував голова Копачівської громади Совтис
Сьогодні, 22:14
На Волині суд оштрафував матір хулігана, який познущався над учнем
Сьогодні, 21:46
Вода з крана у Луцьку: чи можна її пити
Сьогодні, 21:16
На війні загинув Герой з Волині Андрій Ярошик
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Які соцвиплати і пільги можуть отримати ветерани і родини загиблих у Луцькій громаді Які соцвиплати і пільги можуть отримати ветерани і родини загиблих у Луцькій громаді
19 квітень, 10:56
У місті на Волині відкрили ветеранський простір У місті на Волині відкрили ветеранський простір
08 квітень, 18:37
Уряд планує створити Єдиний державний реєстр ветеранів Уряд планує створити Єдиний державний реєстр ветеранів
17 лютий, 14:14
Як служба зайнятості на Волині співпрацює із бізнесом, перевірила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк Як служба зайнятості на Волині співпрацює із бізнесом, перевірила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк
16 лютий, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від початку року на Волині працевлаштували 39 учасників бойових дій
Сьогодні, 22:44
 0
Зарплата, хата і авто: що задекларував голова Копачівської громади Совтис
Сьогодні, 22:14
 0
На Волині суд оштрафував матір хулігана, який познущався над учнем
Сьогодні, 21:46
 0
Вода з крана у Луцьку: чи можна її пити
Сьогодні, 21:16
 0
На війні загинув Герой з Волині Андрій Ярошик
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8