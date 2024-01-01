Від початку року на Волині працевлаштували 39 учасників бойових дій





Такі дані оприлюднили на сторінці Волинського обласного центру зайнятості та зазначили, що усього за майже чотири місяці до них звернулися 343 учасники бойових дій, передає



11 із 39 ветеранів влаштувалися водіями автотранспортних засобів, двоє — слюсарями з ремонту колісних транспортних засобів, а також слюсарем-ремонтником і слюсарем із складання металевих конструкцій.



Окрім того, учасники бойових дій працевлаштувалися: кочегарами, інженером-електроніком, інспектором-ревізором, робітником з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фельдшером, робітником зеленого будівництва, сторожем, сушильником переробної машини та інші.



Як додали в центрі зайнятості, станом на 22 квітня в базі вакансій є 1 374 вакансії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2024 року на Волині офіційно працевлаштували 39 учасників бойових дій. Один із них зміг розпочати власну справу у сфері громадського харчування.Такі дані оприлюднили на сторінці Волинського обласного центру зайнятості та зазначили, що усього за майже чотири місяці до них звернулися 343 учасники бойових дій, передає Суспільне 11 із 39 ветеранів влаштувалися водіями автотранспортних засобів, двоє — слюсарями з ремонту колісних транспортних засобів, а також слюсарем-ремонтником і слюсарем із складання металевих конструкцій.Окрім того, учасники бойових дій працевлаштувалися: кочегарами, інженером-електроніком, інспектором-ревізором, робітником з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фельдшером, робітником зеленого будівництва, сторожем, сушильником переробної машини та інші.Як додали в центрі зайнятості, станом на 22 квітня в базі вакансій є 1 374 вакансії.

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