На Волині суд оштрафував матір хулігана, який познущався над учнем
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На Волині суд розглянув справу щодо адміністративного правопорушення жінки, яка ухилилась від виконання батьківських обов'язків щодо виховання неповнолітнього сина.
Про це стало відомо з постанови суду від 4 квітня, передає Район.Любомль.
Жінка ухилилась від виконання своїх батьківських обов`язків щодо виховання свого неповнолітнього сина, яке проявилось у тому, що підліток 8 березня, перебуваючи на території Любомльського ліцею №2, вчинив хуліганські дії відносно однокласника, а саме зняв останньому штани у присутності інших учнів.
Незважаючи на відсутність жінки під час розгляду справи, суд визнав її винною і наклав штраф у розмірі 850 гривень. Також доведеться сплатити 605 гривень судового збору.
Постанова протягом десяти днів з дня її винесення може бути оскаржена в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Любомльський районний суд.
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Про це стало відомо з постанови суду від 4 квітня, передає Район.Любомль.
Жінка ухилилась від виконання своїх батьківських обов`язків щодо виховання свого неповнолітнього сина, яке проявилось у тому, що підліток 8 березня, перебуваючи на території Любомльського ліцею №2, вчинив хуліганські дії відносно однокласника, а саме зняв останньому штани у присутності інших учнів.
Незважаючи на відсутність жінки під час розгляду справи, суд визнав її винною і наклав штраф у розмірі 850 гривень. Також доведеться сплатити 605 гривень судового збору.
Постанова протягом десяти днів з дня її винесення може бути оскаржена в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Любомльський районний суд.
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