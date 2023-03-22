На Волині суд оштрафував матір хулігана, який познущався над учнем

На Волині суд оштрафував матір хулігана, який познущався над учнем
На Волині суд розглянув справу щодо адміністративного правопорушення жінки, яка ухилилась від виконання батьківських обов'язків щодо виховання неповнолітнього сина.

Про це стало відомо з постанови суду від 4 квітня, передає Район.Любомль.

Жінка ухилилась від виконання своїх батьківських обов`язків щодо виховання свого неповнолітнього сина, яке проявилось у тому, що підліток 8 березня, перебуваючи на території Любомльського ліцею №2, вчинив хуліганські дії відносно однокласника, а саме зняв останньому штани у присутності інших учнів.

Незважаючи на відсутність жінки під час розгляду справи, суд визнав її винною і наклав штраф у розмірі 850 гривень. Також доведеться сплатити 605 гривень судового збору.

Постанова протягом десяти днів з дня її винесення може бути оскаржена в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Любомльський районний суд.

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Теги: суд, булінг
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