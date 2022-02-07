Вода з крана у Луцьку: чи можна її пити

Вода з крана у Луцьку: чи можна її пити
У сучасному світі все більше людей звертають увагу на якість води, яку вони вживають щодня. Чи можна пити воду з крана в Луцьку і як заощадити на бутильованій воді - це питання, яке цікавить багатьох мешканців міста.

Луцьк відомий своєю високою якістю питної води, яка постачається через міську водоканалізацію. Вода з крана в Луцьку проходить обов'язкові лабораторні аналізи та відповідає всім нормам якості, встановленим законодавством. Тому мешканцям міста можна пити воду з крана безперешкодно.

Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла керівник лабораторії «Луцькводоканалу» Алла Сокол.

«З тих працівників, які працюють в лабораторії, ніхто не п’є воду із кулерів чи після фільтрів, ми п’ємо воду з крана», - розповіла вона.

Як виявилося, крім лабораторії «Луцькводоканалу» якість влодопровідної води перевіряє Волинський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, а також Держпродспоживслужба.

«Якби вода була не якісна, придатна для споживання лише у побутових цілях, то ця інформація була б доступна широкому загалу», - пояснила фахівчиня.

Також вона прокоментувала і те, що чимало лучан для пиття використовують бутильовану воду, за її словами, якби люди побачили на власні очі порівняльний аналіз води з крану і бутильованої, у них би відпав сумнів, чи використовувати воду з крана для пиття.

Ось декілька переваг вживання води з крана в Луцьку:

Економія: Питна вода з крана є набагато дешевшою, ніж бутильована вода. Витрачати гроші на пляшки з водою можна уникнути, використовуючи воду з крана.

Екологічність: Використання води з крана сприяє зменшенню виробництва пластикових пляшок та зменшенню відходів.

Якість: Вода з крана в Луцьку проходить обов'язкові перевірки та відповідає стандартам якості, що гарантує безпеку для здоров'я.

Зручність: Не потрібно постійно купувати та переносити важкі пляшки з водою, які займають місце вдома.

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Теги: вода, Луцькводоканал
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