Вода з крана у Луцьку: чи можна її пити





Луцьк відомий своєю високою якістю питної води, яка постачається через міську водоканалізацію. Вода з крана в Луцьку проходить обов'язкові лабораторні аналізи та відповідає всім нормам якості, встановленим законодавством. Тому мешканцям міста можна пити воду з крана безперешкодно.



Про це у коментарі журналістам Алла Сокол.



«З тих працівників, які працюють в лабораторії, ніхто не п’є воду із кулерів чи після фільтрів, ми п’ємо воду з крана», - розповіла вона.



Як виявилося, крім лабораторії «Луцькводоканалу» якість влодопровідної води перевіряє Волинський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, а також Держпродспоживслужба.



«Якби вода була не якісна, придатна для споживання лише у побутових цілях, то ця інформація була б доступна широкому загалу», - пояснила фахівчиня.



Також вона прокоментувала і те, що чимало лучан для пиття використовують бутильовану воду, за її словами, якби люди побачили на власні очі порівняльний аналіз води з крану і бутильованої, у них би відпав сумнів, чи використовувати воду з крана для пиття.



Ось декілька переваг вживання води з крана в Луцьку:



Економія: Питна вода з крана є набагато дешевшою, ніж бутильована вода. Витрачати гроші на пляшки з водою можна уникнути, використовуючи воду з крана.



Екологічність: Використання води з крана сприяє зменшенню виробництва пластикових пляшок та зменшенню відходів.



Якість: Вода з крана в Луцьку проходить обов'язкові перевірки та відповідає стандартам якості, що гарантує безпеку для здоров'я.



Зручність: Не потрібно постійно купувати та переносити важкі пляшки з водою, які займають місце вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сучасному світі все більше людей звертають увагу на якість води, яку вони вживають щодня. Чи можна пити воду з крана в Луцьку і як заощадити на бутильованій воді - це питання, яке цікавить багатьох мешканців міста.Луцьк відомий своєю високою якістю питної води, яка постачається через міську водоканалізацію. Вода з крана в Луцьку проходить обов'язкові лабораторні аналізи та відповідає всім нормам якості, встановленим законодавством. Тому мешканцям міста можна пити воду з крана безперешкодно.Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла керівник лабораторії «Луцькводоканалу»«З тих працівників, які працюють в лабораторії, ніхто не п’є воду із кулерів чи після фільтрів, ми п’ємо воду з крана», - розповіла вона.Як виявилося, крім лабораторії «Луцькводоканалу» якість влодопровідної води перевіряє Волинський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, а також Держпродспоживслужба.«Якби вода була не якісна, придатна для споживання лише у побутових цілях, то ця інформація була б доступна широкому загалу», - пояснила фахівчиня.Також вона прокоментувала і те, що чимало лучан для пиття використовують бутильовану воду, за її словами, якби люди побачили на власні очі порівняльний аналіз води з крану і бутильованої, у них би відпав сумнів, чи використовувати воду з крана для пиття.Ось декілька переваг вживання води з крана в Луцьку:Економія: Питна вода з крана є набагато дешевшою, ніж бутильована вода. Витрачати гроші на пляшки з водою можна уникнути, використовуючи воду з крана.Екологічність: Використання води з крана сприяє зменшенню виробництва пластикових пляшок та зменшенню відходів.Якість: Вода з крана в Луцьку проходить обов'язкові перевірки та відповідає стандартам якості, що гарантує безпеку для здоров'я.Зручність: Не потрібно постійно купувати та переносити важкі пляшки з водою, які займають місце вдома.

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