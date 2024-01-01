На війні загинув Герой з Волині Андрій Ярошик

Андрій Ярошик.



Про це повідомляє Колодяжненська громада.



Андрій Олександрович Ярошик, 1987 року народження - житель Скулина.



Андрій працював у місцевій пожежній охороні, був призваний на службу від початку повномасштабної війни. Залишався вірним військовій присязі та українському народові до останнього подиху.



У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.



Інформацію про похорон буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 квітня 2024 року на Донеччини загинув захисник з ВолиніПро це повідомляє Колодяжненська громада.Андрій Олександрович Ярошик, 1987 року народження - житель Скулина.Андрій працював у місцевій пожежній охороні, був призваний на службу від початку повномасштабної війни. Залишався вірним військовій присязі та українському народові до останнього подиху.У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.Інформацію про похорон буде повідомлено додатково.

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