На війні загинув Герой з Волині Андрій Ярошик
Сьогодні, 20:35
21 квітня 2024 року на Донеччини загинув захисник з Волині Андрій Ярошик.
Про це повідомляє Колодяжненська громада.
Андрій Олександрович Ярошик, 1987 року народження - житель Скулина.
Андрій працював у місцевій пожежній охороні, був призваний на службу від початку повномасштабної війни. Залишався вірним військовій присязі та українському народові до останнього подиху.
У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.
Інформацію про похорон буде повідомлено додатково.
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Про це повідомляє Колодяжненська громада.
Андрій Олександрович Ярошик, 1987 року народження - житель Скулина.
Андрій працював у місцевій пожежній охороні, був призваний на службу від початку повномасштабної війни. Залишався вірним військовій присязі та українському народові до останнього подиху.
У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.
Інформацію про похорон буде повідомлено додатково.
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