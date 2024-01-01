Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 8-13° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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