Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 8-13° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 10-12° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 8-13° тепла.

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