Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 8-13° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 8-13° тепла.
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