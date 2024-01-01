Зарплата, хата і авто: що задекларував голова Копачівської громади Совтис

Олександр Совтис задекларував свої доходи та майно за 2023 рік.



Декларацію з’явилась у Єдиному державному реєстрі 15 березня, передає



Із членів сім’ї посадовець вніс у звітність дружину Оксану Совтис.



Минулого року на посаді очільника Копачівської громади йому вдалось заробити 295 096 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували близько 24,5 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.



Його дружина Оксана, яка працює у банку «Південний», отримала 211 913 гривні зарплати.



Заощаджень на банківських рахунках та у готівці сім’я Совтисів не задекларувала.



У власності Олександра Совтиса із 2003 року є земельна ділянка площею 1542 квадратних метри у селі Копачівка, а також житловий будинок площею 102,8 «квадрати».



Дружині голови громади належать дві земельні ділянки у селах Підліски та Олександрівка площею 3293 кв. м та 2000 кв. м. відповідно.



Копачівський сільський голова із 2013 року володіє автомобілем CITROEN NEMO 2008 року випуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Копачівської сільської територіальної громадизадекларував свої доходи та майно за 2023 рік.Декларацію з’явилась у Єдиному державному реєстрі 15 березня, передає "Конкурент" Із членів сім’ї посадовець вніс у звітність дружинуМинулого року на посаді очільника Копачівської громади йому вдалось заробити 295 096 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували близько 24,5 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.Його дружина Оксана, яка працює у банку «Південний», отримала 211 913 гривні зарплати.Заощаджень на банківських рахунках та у готівці сім’я Совтисів не задекларувала.У власності Олександра Совтиса із 2003 року є земельна ділянка площею 1542 квадратних метри у селі Копачівка, а також житловий будинок площею 102,8 «квадрати».Дружині голови громади належать дві земельні ділянки у селах Підліски та Олександрівка площею 3293 кв. м та 2000 кв. м. відповідно.Копачівський сільський голова із 2013 року володіє автомобілем CITROEN NEMO 2008 року випуску.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію