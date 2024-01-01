Зарплата, хата і авто: що задекларував голова Копачівської громади Совтис

Зарплата, хата і авто: що задекларував голова Копачівської громади Совтис
Голова Копачівської сільської територіальної громади Олександр Совтис задекларував свої доходи та майно за 2023 рік.

Декларацію з’явилась у Єдиному державному реєстрі 15 березня, передає "Конкурент".

Із членів сім’ї посадовець вніс у звітність дружину Оксану Совтис.

Минулого року на посаді очільника Копачівської громади йому вдалось заробити 295 096 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували близько 24,5 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.

Його дружина Оксана, яка працює у банку «Південний», отримала 211 913 гривні зарплати.

Заощаджень на банківських рахунках та у готівці сім’я Совтисів не задекларувала.

У власності Олександра Совтиса із 2003 року є земельна ділянка площею 1542 квадратних метри у селі Копачівка, а також житловий будинок площею 102,8 «квадрати».

Дружині голови громади належать дві земельні ділянки у селах Підліски та Олександрівка площею 3293 кв. м та 2000 кв. м. відповідно.

Копачівський сільський голова із 2013 року володіє автомобілем CITROEN NEMO 2008 року випуску.

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Теги: Олександр Совтис, декларація
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