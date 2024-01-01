23 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження екс-депутат Волинської обласної ради, ексголова Промівської ОТГ Євгеній Недищук (на фото).
Також день народження 23 квітня у депутата Ковельської районної ради ІV скликання Андрія Мигулі та журналіста Сергія Шинкаря.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій (Юрій).
Бажаємо міцного здоров’я, довголіття і успіхів у роботі.
23 квітня 2000 року відкрили пам'ятний знак заступнику і покровителю Луцька Святому Миколаю біля будівлі Луцької міської ради.
23 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день психолога. Професійне свято всіх психологів. Психологія — наука, яка вивчає людську поведінку, психіку та психічні процеси. Психологи допомагають людям побороти апатію, депресію, налагодити взаємини з іншими. Психологія як наука зародилася у XIX столітті. Але офіційною датою її становлення вважають 1879 рік, коли Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну лабораторію.
Також 23 квітня Всесвітній день книжок і авторського права. Свято було встановлено 1995 року за ініціативи ЮНЕСКО. Ця щорічна подія присвячена святкуванню радості читання книжок. Люди беруть участь у різноманітних заходах, які допомагають показати, наскільки важливою є роль книги у житті людини.
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Також день народження 23 квітня у депутата Ковельської районної ради ІV скликання Андрія Мигулі та журналіста Сергія Шинкаря.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій (Юрій).
Бажаємо міцного здоров’я, довголіття і успіхів у роботі.
23 квітня 2000 року відкрили пам'ятний знак заступнику і покровителю Луцька Святому Миколаю біля будівлі Луцької міської ради.
23 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день психолога. Професійне свято всіх психологів. Психологія — наука, яка вивчає людську поведінку, психіку та психічні процеси. Психологи допомагають людям побороти апатію, депресію, налагодити взаємини з іншими. Психологія як наука зародилася у XIX столітті. Але офіційною датою її становлення вважають 1879 рік, коли Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну лабораторію.
Також 23 квітня Всесвітній день книжок і авторського права. Свято було встановлено 1995 року за ініціативи ЮНЕСКО. Ця щорічна подія присвячена святкуванню радості читання книжок. Люди беруть участь у різноманітних заходах, які допомагають показати, наскільки важливою є роль книги у житті людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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