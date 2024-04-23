Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого в історії пакета військової допомоги

Ріші Сунак у вівторок під час візиту до Польщі оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. У ньому є катери, ракети великої дальності Storm Shadow, набої та бронетехніка.



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Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання.



Він зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем у Берліні.



"Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи.



Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні – що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року – буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки", - йдеться в повідомленні.



Найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включає:



- 60 човнів, зокрема, рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;



- більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;



- понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів "Хаскі", 162 бронемашини та 78 всюдиходів;



- близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.



"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні", - сказав Сунак.



"Цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі.



Великобританія була першою, хто надав ракети NLAW, першою, хто надав сучасні танки, і першою, хто надіслав ракети великої дальності.



Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", - сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Великобританіїу вівторок під час візиту до Польщі оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. У ньому є катери, ракети великої дальності Storm Shadow, набої та бронетехніка.Про це пише Українська правда з посиланням на сайт уряду Великобританії.Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання.Він зустрінеться з прем’єр-міністром Польщіі лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем у Берліні."Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи.Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні – що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року – буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки", - йдеться в повідомленні.- 60 човнів, зокрема, рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;- більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;- понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів "Хаскі", 162 бронемашини та 78 всюдиходів;- близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї."Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні", - сказав Сунак."Цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі.Великобританія була першою, хто надав ракети NLAW, першою, хто надав сучасні танки, і першою, хто надіслав ракети великої дальності.Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", - сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

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