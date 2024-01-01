Українські захисники ліквідували 800 окупантів за добу

Українські захисники ліквідували 800 окупантів за добу
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 461 060 вояк.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 461060 (+800) осіб,

- танків ‒ 7241 (+5) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12) од,

- артилерійських систем – 11765 (+29) од,

- РСЗВ – 1046 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 769 (+1) од,

- літаків – 348 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),

- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн– 15845 (+33) од,

- спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).

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Теги: Україна, росія, війна
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