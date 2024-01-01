Українські захисники ліквідували 800 окупантів за добу





Про це повідомили у Генштабі.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 461060 (+800) осіб,



- танків ‒ 7241 (+5) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12) од,



- артилерійських систем – 11765 (+29) од,



- РСЗВ – 1046 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 769 (+1) од,



- літаків – 348 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),



- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн– 15845 (+33) од,



- спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 461 060 вояк.Про це повідомили у Генштабі.- особового складу ‒ близько 461060 (+800) осіб,- танків ‒ 7241 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12) од,- артилерійських систем – 11765 (+29) од,- РСЗВ – 1046 (+0) од,- засоби ППО ‒ 769 (+1) од,- літаків – 348 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн– 15845 (+33) од,- спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).

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