Українські захисники ліквідували 800 окупантів за добу
Сьогодні, 10:30
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 461 060 вояк.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 461060 (+800) осіб,
- танків ‒ 7241 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12) од,
- артилерійських систем – 11765 (+29) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 769 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),
- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 15845 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).
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Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 461060 (+800) осіб,
- танків ‒ 7241 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12) од,
- артилерійських систем – 11765 (+29) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 769 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),
- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 15845 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).
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