Розпочали ремонт колектора, який забезпечує водою половину Луцька

Розпочали ремонт колектора, який забезпечує водою половину Луцька
У Луцьку сьогодні, 23 квітня, розпочали ремонт каналізаційного колектора на вулиці Карпенка-Карого.

Від його роботи залежить водопостачання та водовідведення в оселях 70 тисяч споживачів. На час ремонтних робіт водопостачання лучанам не вимикатимуть, повідомляє Суспільне.

Скільки триватиме ремонт колектора

Як зазначили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал", яке відповідальне за виконання ремонтних робіт, цей колектор — єдина система, яка забезпечує транспортування стоків від спальних мікрорайонів міста. У разі неможливості водовідведення технічно припиняється і водопостачання.

Згідно з планом роботи — ремонт триватиме чотири місяці. У "Луцькводоканалі" запевняють, що ремонт колектора не вплине на вартість тарифу і суми в платіжках.

Як раніше розповідав директор комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк, вартість робіт орієнтовно становить 45 мільйонів гривень. Фінансування відбувається за кошти Луцької міської ради та одного із банків України.

Як ремонт колектора вплине на споживачів та лучан?

Для водіїв змінили рух транспорту на окремих ділянках доїзду та встановлені нові дорожні знаки.

Під час ремонту колектора передбачене будівництво тимчасової лінії перекачки, через яку будуть транспортуватися усі каналізаційні стоки. Оскільки одночасно будуть проводитись роботи із заміни колектора, усі стоки транспортуватимуться поверх ґрунту. Можливо вночі буде незначне пониження тиску води.

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Теги: ремонт, Луцьк
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