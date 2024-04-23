Північна Корея провела перші навчання з імітацією «ядерного пуску»

Північна Корея провела перші навчання з імітацією «ядерного пуску»
Північна Корея провела свої перші навчання з ядерної контратаки, щоб імітувати систему управління "ядерним спусковим гачком" під керівництвом лідера Кім Чен Ина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне агентство Північної Кореї ЦТАК.

В рамках випробування загальнонаціональної системи управління ядерною зброєю, яка називається "ядерний спусковий гачок", артилерійські війська приєдналися до перших таких навчань в країні в понеділок, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал і висловити протест проти "провокаційних і загарбницьких" військових навчань США і Південної Кореї.

Кім Чен Ин спостерігав за імітаційними навчаннями, що включали маневрування військ у позиції ядерної контратаки і стрільбу артилерії з імітацією ядерних боєголовок на випадок оголошення тривоги у зв'язку з ядерною кризою.

Кім високо оцінив готовність "найкращої у світі" тактичної ядерної зброї, висловивши задоволення навчаннями, повідомляє ЦТАК.

Вважається, що держава готується до запуску ще одного супутника-шпигуна після успішного виведення на орбіту розвідувального супутника в листопаді.

Минулого тижня Північна Корея заявила, що провела запуск стратегічної крилатої ракети для випробування великої боєголовки, а також нової зенітної ракети.

У понеділок КНДР запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку моря біля свого східного узбережжя.

У Пентагоні кажуть, що Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії у війні. Тим часом Росія в кінці березня заблокувала в ООН механізм моніторингу санкцій проти Північної Кореї.

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Теги: Північна Корея, навчання, ядерна зброя
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