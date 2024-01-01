На Волині у дебошира вдома знайшли боєприпаси

Поліцейські вилучили у волинянина боєприпаси, які той зберігав вдома.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 24 червня, до чергової частини Володимирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства в одному із сіл Оваднівської громади. Для з’ясування обставин на вказану адресу направився наряд групи реагування патрульної поліції.Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили за місцем проживання 41-річного кривдника, місцевого жителя, магазин до автомата АК-74 з набоями калібру 5,45 мм та паперовий згорток у якому знаходилося ще 30 набоїв калібру 5,45 мм.На місце прибула слідчо-оперативна група. Загалом у волинянина вилучили 60 патронів, їх направили на дослідження.За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Триває слідство.