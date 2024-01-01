Оприлюднили мирний план Трампа: що він передбачає

Радники кандидата в президенти СШАпредставили. Згідно з ним, США не даватимуть зброї без мирних перемовин з РФ.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.План розроблений на випадок перемоги Трампа на виборах. Він також передбачає припинення вогню під час мирних переговорів.Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.У плані також пропонують примусити Москву до переговорів обіцянкою членства України в НАТО.