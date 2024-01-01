Оприлюднили мирний план Трампа: що він передбачає

Оприлюднили мирний план Трампа: що він передбачає
Радники кандидата в президенти США Дональда Трампа представили план припинення війни в Україні. Згідно з ним, США не даватимуть зброї без мирних перемовин з РФ.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

План розроблений на випадок перемоги Трампа на виборах. Він також передбачає припинення вогню під час мирних переговорів.

Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.

У плані також пропонують примусити Москву до переговорів обіцянкою членства України в НАТО.

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Теги: політика, світ
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