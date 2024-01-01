Оприлюднили мирний план Трампа: що він передбачає
Сьогодні, 14:45
Радники кандидата в президенти США Дональда Трампа представили план припинення війни в Україні. Згідно з ним, США не даватимуть зброї без мирних перемовин з РФ.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
План розроблений на випадок перемоги Трампа на виборах. Він також передбачає припинення вогню під час мирних переговорів.
Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.
У плані також пропонують примусити Москву до переговорів обіцянкою членства України в НАТО.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
План розроблений на випадок перемоги Трампа на виборах. Він також передбачає припинення вогню під час мирних переговорів.
Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.
У плані також пропонують примусити Москву до переговорів обіцянкою членства України в НАТО.
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