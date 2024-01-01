В озері на Волині втопився юнак

В озері на Волині втопився юнак
В озері Лісне у Володимирі на Волині втопився 23-річний мешканець сусідньої Рівненської області.

Про це пише Буг.

Сумний випадок трапився 23 червня на озері Лісне у Володимирі. Під час купання у водоймі втопився 23-річний житель Рівненської області.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волинської області, тіло з води дістали, при поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.


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Теги: смерть, Волинь
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