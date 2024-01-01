В озері на Волині втопився юнак
Сьогодні, 15:19
В озері Лісне у Володимирі на Волині втопився 23-річний мешканець сусідньої Рівненської області.
Про це пише Буг.
Сумний випадок трапився 23 червня на озері Лісне у Володимирі. Під час купання у водоймі втопився 23-річний житель Рівненської області.
Як повідомили у пресслужбі поліції Волинської області, тіло з води дістали, при поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
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Про це пише Буг.
Сумний випадок трапився 23 червня на озері Лісне у Володимирі. Під час купання у водоймі втопився 23-річний житель Рівненської області.
Як повідомили у пресслужбі поліції Волинської області, тіло з води дістали, при поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
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