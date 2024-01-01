В озері на Волині втопився юнак





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Сумний випадок трапився 23 червня на озері Лісне у Володимирі. Під час купання у водоймі втопився 23-річний житель Рівненської області.



Як повідомили у пресслужбі поліції Волинської області, тіло з води дістали, при поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В озері Лісне у Володимирі на Волині втопився 23-річний мешканець сусідньої Рівненської області.Про це пише Буг Сумний випадок трапився 23 червня на озері Лісне у Володимирі. Під час купання23-річний житель Рівненської області.Як повідомили у пресслужбі поліції Волинської області, тіло з води дістали, при поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

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