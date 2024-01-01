Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Віталієм Яворським

У понеділок, 24 червня, до рідного дому в село Щурин Луцького району привезуть тіло полеглого захисника Віталія Яворського.Про це повідомили в Доросинівській громаді.Військовослужбовець загинув 20 червня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.Прибуття траурного кортежу із загиблим очікують орієнтовно о 10:30.Поховають Героя на кладовищі у селі Щурин.«Прийдімо і віддаймо останню шану українському воїну, сформувавши живий коридор маршрутом траурного кортежу. Підтримаймо рідних та проведімо нашого Героя, який загинув за кожного з нас, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких! Співчуваємо рідним, близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо», - йдеться у повідомленні.