Міст біля Старої Вижівки відремонтують за понад 4 мільйони гривень
Сьогодні, 07:12
Міст на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь /М-19/ Волинської області планують відремонтувати.
Тендер на поточний ремонт мосту оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Пропозиції учасників приймали до 24 червня, передає ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість робіт становить 4 229 980 гривень.
Ідеться про міст, який розташований на 2,503 км дороги Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь.
Згідно з тендерною документацією, поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь /М-19/ Волинської області включатиме наступне: демонтаж та розбирання елементів споруди, влаштування посилення берегових опор монолітним залізобетоном, влаштування монолітних шафових стінок і відкрилків, влаштування конусів на берегових опорах монолітними залізобетонними плитами, влаштування плити прогонової будови, встановлення металевої бар’єрної огорожі, заміна пошкоджених секцій перильної огорожі, відновлення та захист конструкцій мосту, влаштування сполучення мосту з насипом, нанесення дорожньої розмітки тощо.
Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.
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Тендер на поточний ремонт мосту оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Пропозиції учасників приймали до 24 червня, передає ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість робіт становить 4 229 980 гривень.
Ідеться про міст, який розташований на 2,503 км дороги Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь.
Згідно з тендерною документацією, поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь /М-19/ Волинської області включатиме наступне: демонтаж та розбирання елементів споруди, влаштування посилення берегових опор монолітним залізобетоном, влаштування монолітних шафових стінок і відкрилків, влаштування конусів на берегових опорах монолітними залізобетонними плитами, влаштування плити прогонової будови, встановлення металевої бар’єрної огорожі, заміна пошкоджених секцій перильної огорожі, відновлення та захист конструкцій мосту, влаштування сполучення мосту з насипом, нанесення дорожньої розмітки тощо.
Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.
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