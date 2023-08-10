Міст біля Старої Вижівки відремонтують за понад 4 мільйони гривень





Тендер на поточний ремонт мосту оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Пропозиції учасників приймали до 24 червня, передає ІА



Очікувана вартість робіт становить 4 229 980 гривень.



Ідеться про міст, який розташований на 2,503 км дороги Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь.



Згідно з тендерною документацією, поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь /М-19/ Волинської області включатиме наступне: демонтаж та розбирання елементів споруди, влаштування посилення берегових опор монолітним залізобетоном, влаштування монолітних шафових стінок і відкрилків, влаштування конусів на берегових опорах монолітними залізобетонними плитами, влаштування плити прогонової будови, встановлення металевої бар’єрної огорожі, заміна пошкоджених секцій перильної огорожі, відновлення та захист конструкцій мосту, влаштування сполучення мосту з насипом, нанесення дорожньої розмітки тощо.



Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міст на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь /М-19/ Волинської області планують відремонтувати.Тендер на поточний ремонт мосту оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Пропозиції учасників приймали до 24 червня, передає ІА "Волинські новини" Очікувана вартість робіт становить 4 229 980 гривень.Ідеться про міст, який розташований на 2,503 км дороги Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь.Згідно з тендерною документацією, поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-03-10 Стара Вижівка – Буцинь /М-19/ Волинської області включатиме наступне: демонтаж та розбирання елементів споруди, влаштування посилення берегових опор монолітним залізобетоном, влаштування монолітних шафових стінок і відкрилків, влаштування конусів на берегових опорах монолітними залізобетонними плитами, влаштування плити прогонової будови, встановлення металевої бар’єрної огорожі, заміна пошкоджених секцій перильної огорожі, відновлення та захист конструкцій мосту, влаштування сполучення мосту з насипом, нанесення дорожньої розмітки тощо.Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.

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