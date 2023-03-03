Жінку, яка вчинила наругу над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка, помістили до психлікарні
Сьогодні, 03:11
Жінку, яка у Києві вчинила наругу над могилами українських героїв – Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, відправили до психлікарні – там вона перебуватиме 60 діб до 19 серпня.
Про це "Суспільному" повідомили у Київській міській прокуратурі.
Відповідне клопотання до суду подали прокурори.
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Про це "Суспільному" повідомили у Київській міській прокуратурі.
Відповідне клопотання до суду подали прокурори.
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